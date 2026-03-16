"Pichón" Segura seguirá detenido en Benjamín Paz por la agresión al diputado Pelli

Marcelo "Pichón" Segura, imputado por la brutal agresión contra el diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza), seguirá detenido bajo el régimen de prisión preventiva durante los próximos cuatro meses, en el penal de Benjamín Paz.
Este lunes se celebró en los tribunales de Concepción la audiencia convocada a partir del planteo del abogado defensor, Ernesto Baaclini, contra la resolución de primera instancia, en el marco de la causa penal por lesiones graves agravadas por alevosía.
Según confirmaron las partes, el juez de Impugnación, Edgardo Sánchez, confirmó lo dispuesto por su colega del Colegio de Jueces de Concepción, Raúl Ángel Robin Márquez, por lo que "Pichón" Segura seguirá alojado en Benjamín Paz mientras el Ministerio Público Fiscal (MPF) desarrolla la investigación.
La investigación del brutal ataque
El miércoles pasado, una comitiva de referentes locales de La Libertad Avanza concurrió a La Madrid para llevar donaciones a vecinos damnificados por las inundaciones. Entre ellos estaban el diputado Pelli, sus colegas en la Cámara baja, Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, el intendente de Concepción Alejandro Molinuevo, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud y la ex diputada Paula Omodeo, entre otros,
Según los elementos recolectados en la pesquisa, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios (UFH), que conduce Miguel Ángel Varela, los libertarios fueron interceptados en la ruta nacional 157 por un grupo de hombres, entre los cuales se encontraba "Pichón" Segura.
Tras un breve cruce de palabras con Pelli, este hombre -que es empleado de la comuna rural de Los Bulacio- le dio un violento cabezazo en el rostro al diputado. Poco después fue aprehendido y alojado en la comisaría de Simoca.
El dirigente de LLA, en tanto, tuvo que ser asistido de urgencia en el Hospital de Concepción, y más tarde quedó internado en un sanatorio de la Capital, donde fue sometido a una cirugía por la fractura en los huesos de la nariz.
En la audiencia de formulación de cargos, celebrada el viernes pasado, el juez de Concepción Robin Márquez escuchó los argumentos de las partes -Pelli presenció el acto procesal de manera remota, y estuvo representado por el abogado Juan Colombres Garmendia-, y resolvió que "Pichón" Segura fuera llevado de inmediato a la cárcel de Benjamín Paz, con prisión preventiva por cuatro meses, por el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la pesquisa.
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