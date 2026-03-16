"Pichón" Segura seguirá detenido en Benjamín Paz por la agresión al diputado Pelli

En la audiencia de formulación de cargos, celebrada el viernes pasado, el juez de Concepción Robin Márquez escuchó los argumentos de las partes -Pelli presenció el acto procesal de manera remota, y estuvo representado por el abogado Juan Colombres Garmendia-, y resolvió que "Pichón" Segura fuera llevado de inmediato a la cárcel de Benjamín Paz, con prisión preventiva por cuatro meses, por el riesgo de fuga y el posible entorpecimiento de la pesquisa.