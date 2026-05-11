Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

Uno de los nombres más fuertes que no aparece es el de Paulo Dybala. La “Joya”, que convirtió uno de los penales en la final ante Francia, perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico por las lesiones y la falta de continuidad durante los últimos meses. Tampoco integra la nómina Alejandro Gómez, que había sido una pieza importante durante el Mundial de Qatar pero hace tiempo dejó de formar parte de las convocatorias.