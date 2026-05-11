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Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026

El DT presentó la nómina preliminar de 55 futbolistas para la Copa del Mundo. Entre ausencias, retiros y lesiones, varios históricos del plantel campeón quedaron afuera.

Los seis campeones del mundo que quedaron fuera de la prelista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lionel Scaloni presentó la prelista de 55 jugadores de la Selección Argentina para el Mundial 2026, excluyendo a seis campeones de Qatar 2022 por retiros, lesiones o bajo rendimiento.
  • Los ausentes son Dybala, Papu Gómez, Correa, Foyth, Armani y Di María. Scaloni busca un recambio generacional tras los éxitos obtenidos, enfrentando lesiones y retiros definitivos.
  • De los 55 preseleccionados, solo 26 irán al Mundial. La lista final se conocerá el 30 de mayo, marcando el inicio de una nueva etapa competitiva que debutará frente a Argelia.
Resumen generado con IA

Lionel Scaloni comenzó a delinear el recambio definitivo de la selección argentina campeona del mundo. La prelista de 55 futbolistas presentada para el Mundial 2026 dejó afuera a seis jugadores que formaron parte de la histórica consagración en Qatar 2022 y marcó el inicio de una nueva etapa dentro del ciclo albiceleste.

Uno de los nombres más fuertes que no aparece es el de Paulo Dybala. La “Joya”, que convirtió uno de los penales en la final ante Francia, perdió terreno en la consideración del cuerpo técnico por las lesiones y la falta de continuidad durante los últimos meses. Tampoco integra la nómina Alejandro Gómez, que había sido una pieza importante durante el Mundial de Qatar pero hace tiempo dejó de formar parte de las convocatorias.

Otro campeón del mundo ausente es Ángel Correa, que nunca logró consolidarse como una fija dentro del ciclo Scaloni pese a seguir siendo una alternativa frecuente en los últimos años. A eso se suma el caso de Juan Foyth, que quedó marginado por una grave lesión que le impidió competir durante gran parte de la temporada europea.

Las otras dos ausencias tienen una explicación definitiva. Tanto Franco Armani como Ángel Di María ya se retiraron de la Selección argentina después de cerrar un ciclo histórico. El arquero de River había dado un paso al costado tras Qatar, mientras que “Fideo” se despidió oficialmente luego de conquistar la Copa América 2024.

La lista definitiva se conocerá a fines de mayo

De los 55 futbolistas que integran esta prelista, solamente 26 formarán parte del plantel definitivo para el Mundial 2026. La nómina final deberá ser presentada el 30 de mayo y la FIFA la oficializará el 2 de junio, apenas días antes del debut frente a Argelia en Kansas City.

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