Aguinaldo de junio 2026: la fecha de cobro para jubilados y pensionados

Resumen para apurados
- En junio de 2026, ANSES pagará la primera cuota del aguinaldo a jubilados y pensionados en Argentina, según el cronograma por DNI, para reforzar los ingresos de los beneficiarios.
- El monto es el 50% del mayor haber del semestre y se liquidará junto al haber mensual, que sumará un aumento por movilidad y un bono extraordinario no remunerativo de $70.000.
- Este refuerzo es clave para el consumo interno y la economía de los adultos mayores. Se espera que la segunda cuota se abone en diciembre bajo el mismo esquema de pagos de la ANSES.
El pago del aguinaldo para jubilados y pensionados vuelve a generar expectativa de cara a mitad de año. Este ingreso extra, conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), se abona dos veces al año y forma parte de las prestaciones administradas por la Anses.
En junio de 2026, además del aumento por movilidad y el bono extraordinario de hasta $70.000, los beneficiarios recibirán la primera cuota del aguinaldo, lo que representará un importante refuerzo para los ingresos mensuales.
Cómo se paga el aguinaldo de Anses
El aguinaldo se deposita junto con el haber mensual correspondiente a junio, siguiendo el calendario habitual de pagos de Anses según la terminación del DNI.
De esta manera, no existe una fecha única de cobro, sino que cada jubilado o pensionado lo percibirá en la misma jornada en la que cobra sus haberes previsionales.
Este mismo esquema se repite en diciembre, cuando se liquida la segunda cuota del SAC.
Cuándo cobran el aguinaldo los jubilados en 2026
Primera cuota
Se paga en junio junto al haber mensual.
Segunda cuota
Se abona en diciembre, respetando el calendario habitual de Anses.
Calendario Anses junio 2026 para jubilados y pensionados
Jubilaciones y pensiones que no superan la mínima
DNI terminado en 0: 8 de junio
DNI terminado en 1: 9 de junio
DNI terminado en 2: 10 de junio
DNI terminado en 3: 11 de junio
DNI terminado en 4: 12 de junio
DNI terminado en 5: 16 de junio
DNI terminado en 6: 17 de junio
DNI terminado en 7: 18 de junio
DNI terminado en 8: 19 de junio
DNI terminado en 9: 22 de junio
Jubilaciones y pensiones que superan la mínima
DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio
DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio
DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio
DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio
DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio
Cuánto cobra un jubilado con aguinaldo
El monto del aguinaldo equivale al 50% del haber mensual más alto percibido durante el semestre comprendido entre enero y junio.
Para calcularlo, se toman en cuenta:
El haber base actualizado
Los adicionales habituales
En cambio, el bono extraordinario no se incluye en el cálculo, ya que tiene carácter no remunerativo.
Por ejemplo, un jubilado que cobre la mínima en junio percibirá el haber actualizado, el bono extraordinario y, además, el medio aguinaldo correspondiente.
Jubilados con DNI terminados en 0 cobran el aumento el lunes
Arrancaca el calendario Jubilados con DNI terminados en 0 cobran el aumento el lunes
Cómo calcular el aguinaldo paso a paso
Quienes quieran estimar cuánto cobrarán pueden realizar una cuenta sencilla:
Identificar el haber más alto cobrado entre enero y junio.
Dividir ese monto por dos.
El resultado será el aguinaldo bruto.
En los casos en que el beneficiario no haya percibido haberes durante todo el semestre, el SAC se calcula de manera proporcional a los meses efectivamente cobrados.
Quiénes cobran el aguinaldo de Anses
El Sueldo Anual Complementario alcanza a todos los beneficiarios del sistema previsional nacional, entre ellos:
Jubilados
Pensionados
Titulares de la PUAM
Beneficiarios de pensiones no contributivas