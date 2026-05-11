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Lisandro Catalán: "La política se apoderó de las riquezas de Tucumán"

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán lanzó duras críticas contra el sistema político provincial.

Lisandro Catalán. LLA Lisandro Catalán. LLA
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Lisandro Catalán, líder de LLA en Tucumán, denunció en Las Cejas que la dirigencia política provincial se apropió de la riqueza local, provocando un grave deterioro socioeconómico.
  • El dirigente criticó que el 96% del presupuesto provincial se use en sueldos y cuestionó el gasto de la Legislatura, señalando excesos de asesores y cargos en organismos públicos.
  • El espacio libertario impulsa una reforma basada en reducir el gasto político y potenciar al sector privado para reactivar la capacidad industrial y productiva de Tucumán.
Resumen generado con IA

El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, realizó una recorrida por la comuna de Las Cejas y lanzó duras críticas contra el sistema político provincial, al que responsabilizó por el deterioro económico y social de la provincia en las últimas décadas.

Durante la visita, Catalán sostuvo que “Tucumán está peor que hace 40 años” y planteó que la dirigencia política “se apoderó de los recursos y de la riqueza que genera la provincia”.

“Hoy Tucumán destina el 96% del presupuesto a pagar sueldos. Tenemos la Legislatura más cara del país. ¿Cómo puede ser que un legislador nos cueste $2.800 millones? Ya sabemos que tienen 70, 80, 100 o hasta 150 asesores, dependiendo de la importancia política de cada legislador”, afirmó, según un comunicado.

El dirigente libertario también cuestionó el funcionamiento de otros organismos públicos provinciales. “Lo mismo pasa con la Defensoría del Pueblo, con miles de contratados que no trabajan. Eso sirve para tomar dimensión de cómo la política se apoderó de la riqueza que genera Tucumán”, expresó.

En ese sentido, Catalán remarcó el potencial productivo de la provincia y aseguró que el problema no es la falta de recursos, sino la administración del Estado. “Tucumán tiene un enorme potencial citrícola, azucarero, industrial y productivo. Pero la política se quedó con esos recursos y los utilizó para sostener privilegios, estructuras y cargos”, señaló.

Finalmente, el presidente de La Libertad Avanza Tucumán aseguró que el espacio buscará impulsar “una transformación profunda” en la provincia basada en la reducción del gasto político, la eficiencia del Estado y el fortalecimiento del sector privado.

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