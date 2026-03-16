Política La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli Se libró un oficio inhibitorio a la fiscalía provincial. Audiencia por “Pichón” Segura. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales. Hace 1 Hs Seguir en Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánLa MadridPenal de Benjamín PazFederico Pelli Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Carlos Cisneros: “no necesito fueros para oponerme al gobierno” Qué dijo el diputado Federico Pelli al denunciar la brutal agresión en La Madrid Carlos Cisneros: “No necesito fueros para oponerme al gobierno” Columna previsional: cuando el jubilado se convierte en aportante al sistema Daniel Leiva: “El Poder Judicial se transforma para rendir cuentas a la ciudadanía” Lo más popular Oscars 2026 según tu votación: ¿quiénes serán los dueños de la estatuilla dorada? Aburrirse prepara mejor el cerebro para tomar decisiones complejas El papel higiénico ya no sirve solo para higienizarse y hacer milanesas Vivir en el campo también tiene sus riesgos como en la ciudad El bicarbonato de sodio sirve para mitigar la crisis de precios elevados Las “tierras raras” son cada vez más codiciadas