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Política

La Justicia Federal reclama la causa por el ataque de “Pichón” Segura a Federico Pelli

Se libró un oficio inhibitorio a la fiscalía provincial. Audiencia por “Pichón” Segura.

EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales. EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales.
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