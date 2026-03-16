Jaldo ratificó a Darío Monteros y rechazó presiones de La Libertad Avanza tras la agresión a Pelli

Luego, Jaldo ratificó públicamente la continuidad del titular de la cartera política: “El ministro de Interior es ratificado por este gobernador, porque si este gobernador empieza a opinar, con los sucesos que están pasando en la Nación, a quién tiene que cambiar presidente (Javier Milei) no queda ni ‘El Mago sin dientes’. Por eso soy muy respetuoso. Yo no le puedo decir al presidente qué ministro va a cambiar. No le puedo faltar el respeto al presidente, es facultad de él, como tampoco me lo pueden decir a mí”, sostiene.