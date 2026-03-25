Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

También fue crítico con el accionar de la Policía durante el hecho. “El mensaje que dio la Policía es muy peligroso. Esos agentes deberían haberlo reducido inmediatamente y no haber actuado con esa complacencia. El accionar de la Policía es lo más desastroso que vi en el último tiempo, fuera de cualquier análisis”, cuestionó. En ese sentido, consideró que el Gobierno provincial debió dar explicaciones. “El gobernador tendría que haber dado más respuestas sobre esto. La actitud de la Policía es muy diferente con los poderosos que cuando no tienen poder”, sostuvo.