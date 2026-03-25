Habló Federico Pelli tras la agresión en La Madrid: "Me operaron y podrían intervenirme otra vez"

El diputado nacional Federico Pelli (La Libertad Avanza) se refirió a la agresión que sufrió hace dos semanas sobre la ruta 157, cuando se dirigía a asistir a los damnificados por las inundaciones en La Madrid, y brindó detalles sobre su estado de salud, el episodio y las repercusiones políticas.
En diálogo con LG Play, el legislador confirmó que debió ser intervenido quirúrgicamente por una fractura en el tabique nasal. “Me operaron de una fractura en el tabique y sigo siendo monitoreado con estudios periódicos. Mañana se va a definir si tengo que ser operado nuevamente”, explicó.
El hecho ocurrió cuando Pelli se acercaba a la zona afectada con ayuda recolectada previamente. Según relató, en ese contexto fue agredido por Claudio Marcelo “Pichón” Segura, quien le provocó la lesión de un cabezazo. “Ese día habíamos hecho una colecta muy importante, no fuimos por la foto. El que dice eso no me conoce, quería aclarar eso. La intención era ayudar a la gente de La Madrid”, sostuvo.
El diputado también destacó las muestras de apoyo recibidas en medio de la situación. “Sentí mucho el cariño. Hubo gente que, en medio de la tragedia que estaba viviendo, se acercó en ese momento y se comportó de forma muy solidaria”, señaló.
En el plano político, reveló que mantuvo contacto con el presidente Javier Milei antes de ingresar al quirófano. “Me expresó su solidaridad, me mandó fuerzas y muestras de apoyo. Estaba al tanto de todo. También se comunicaron ministros de la Nación y Lisandro Catalán, al igual que toda la gente de La Libertad Avanza, que estuvo muy cerca”, indicó. Además, remarcó que recibió mensajes de distintos sectores. “Mucha gente del peronismo también se puso a disposición, algunos de manera pública y otros en privado, y lo agradezco”, agregó.
No obstante, mencionó la falta de comunicación directa del gobernador Osvaldo Jaldo: “No se comunicó conmigo, solo vi que subió un tuit donde se solidariza y repudia la agresión”.
Pelli consideró que el episodio deja un mensaje preocupante. “Lo que sucedió fue patético y hasta un mal ejemplo para los más chicos. Yo no fui a buscar ninguna confrontación. Gracias a Dios que había alguien filmando. La política tiene que dejar de comportarse de esa forma, de adueñarse de los territorios”, expresó.
También fue crítico con el accionar de la Policía durante el hecho. “El mensaje que dio la Policía es muy peligroso. Esos agentes deberían haberlo reducido inmediatamente y no haber actuado con esa complacencia. El accionar de la Policía es lo más desastroso que vi en el último tiempo, fuera de cualquier análisis”, cuestionó. En ese sentido, consideró que el Gobierno provincial debió dar explicaciones. “El gobernador tendría que haber dado más respuestas sobre esto. La actitud de la Policía es muy diferente con los poderosos que cuando no tienen poder”, sostuvo.
Por último, el diputado manifestó su deseo de retomar su agenda a la brevedad. “Espero recuperarme pronto para volver a mis actividades”, concluyó.