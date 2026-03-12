Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

El diputado nacional de La Libertad Avanza Federico Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid, cuando junto a otros dirigentes del espacio político recorrían la zona inundada y llevaban mercadería y colchones para los damnificados.
Todo quedó registrado en videos. En las imágenes se observa cuando Pelli -junto a sus pares Soledad Molinuevo y Gerardo Huesen, el intendente Alejandro Molinuevo, el concejal de Yerba Buena Álvaro Apud, entre otros- caminaba por la ruta y fue interceptado por un hombre, que luego fue identificado como Marcelo “Pichón” (o “Vikingo”) Segura. El agresor increpa al grupo y les dice que “no pasarán”, a lo que Pelli le responde presentándose y diciéndole que cuál era el impedimento. La diputada Molinuevo añade palabras en el mismo sentido y, al avanzar el grupo, Segura increpa a Pelli y le propina un cabezazo sin mediar palabras. Inmediatamente el parlamentario nacional se toma el rostro cubierto de sangre.
En otros videos se observa que el resto de los dirigentes van a cuestionar al agresor, que se resguarda junto a un policía. Posteriormente, Soledad Molinuevo y Apud van a pedirle explicaciones al ministro del Interior, Darío Monteros, que se encontraba en el lugar. El funcionario niega conocer el hecho y pide que no se haga un “show” del caso. Todo quedó registrado en videos que están ya en manos de la Justicia.
Pelli y los dirigentes libertarios radicaron la denuncia contra Segura en los Tribunales de Concepción. Según fuentes tribunalicias, el caso está siendo investigado por el fiscal Miguel Varela. Pelli fue revisado por un médico forense que determinó el grado de las lesiones (tendría fractura de tabique) y no se descarta que Segura sea acusado por lesiones graves. El viernes se realizaría la audiencia judicial.
A su vez, Apud radicó una denuncia contra Monteros por amenazas. En LLA afirman que Segura trabaja junto al ministro del Interior, algo que ya habría sido verificado por la Justicia, según informaron fuentes judiciales. “Pichón” o “Vikingo” trabajaría como personal de seguridad en las oficinas de Interior. Además, Segura, según los datos fiscales que estarían junto a la denuncia judicial, aparece como empleado del Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán con última liquidación de haberes en febrero pasado. De allí que los dirigentes de LLA apunten contra Monteros. De hecho, la diputada Molinuevo acusó en sus redes sociales al ministro de haber enviado a Segura a agredirlos y añadió: “y después te me cagaste de risa en la cara”.
El funcionario, también en un posteo en X, se limitó a condenar la agresión contra Pelli y añadió: “la violencia nunca puede ser el camino en democracia”. Trascartón agradeció la solidaridad de los tucumanos para con el pueblo de La Madrid.
Agredieron al diputado Pelli (ImÃ¡genes Sensibles) pic.twitter.com/i0XxjgufO9— Radio Q (@radioqtucuman) March 11, 2026
Repudios: Milei y Jaldo
El hecho de violencia provocó una cadena de repudios que llegó hasta Javier Milei. El presidente reposteó el comunicado oficial del bloque de Diputados de La Libertad Avanza, que formalizó un fuerte repudio a la agresión sufrida por Pelli junto a un pedido de rápida actuación de la Justicia. “Esto es lo que tenemos del otro lado”, puso el Presidente junto a otro reposteo de un usuario de X que publicó el video en el que se observa la agresión.
El gobernador Osvaldo Jaldo también condenó el hecho. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial expresó su rechazo al episodio de violencia y manifestó su solidaridad con el legislador. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, afirmó. También informó que la Policía de Tucumán logró identificar y detener al presunto agresor, quien quedó a disposición de la Justicia.
Según indicó el mandatario, el hombre fue puesto a disposición de la Justicia Provincial, que deberá avanzar con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes por el hecho. “Desde el Gobierno de la Provincia vamos a colaborar con todo lo que sea necesario, mientras seguimos concentrando nuestros esfuerzos en acompañar y asistir a las familias tucumanas afectadas”, finalizó.
El presidente de La Libertad Avanza Tucumán (LLA) Lisandro Catalán también repudió la agresión que sufrió Pelli. En su cuenta de X (antes Twitter), el dirigente afirmó: “La prepotencia de los que se creen impunes en Tucumán. Creen que son intocables. Hoy esa violencia llegó a un nivel inaceptable: le rompieron la nariz al diputado nacional Federico Pelli”.
Otros dirigentes de diferentes espacios políticos también repudiaron el hecho y exigieron Justicia. La intendenta Rossana Chahla condenó la violencia y se solidarizó con Pelli, al igual que su par de Yerba Buena Pablo Macchiarola.
También condenaron el hecho y exigieron Justicia legisladores, dirigentes y otros funcionarios locales y nacionales, de diferentes partidos tanto afines al oficialismo como de la oposición. Entre ellos se expresaron en contra de lo sucedido Paula Omodeo, Ricardo Bussi, Lorenna Cuba, Eduardo Verón Guerra, José Cano, Walter Berarducci, José Macome, Silvia Elías, José Seleme y Agustín Romano Norri, entre otros.