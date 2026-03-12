Pelli sufrió una brutal agresión en La Madrid y apuntan contra el ministro del Interior

El gobernador Osvaldo Jaldo también condenó el hecho. A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario provincial expresó su rechazo al episodio de violencia y manifestó su solidaridad con el legislador. “La violencia no tiene lugar en nuestra vida democrática ni en la convivencia entre tucumanos. Nos solidarizamos con él y con su familia, y apelamos a la responsabilidad de todos: en momentos tan difíciles para nuestra provincia, lo que debe unirnos es la solidaridad con quienes hoy están atravesando las consecuencias de las inundaciones”, afirmó. También informó que la Policía de Tucumán logró identificar y detener al presunto agresor, quien quedó a disposición de la Justicia.