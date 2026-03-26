“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

El violento cabezazo quedó filmado y la escena se hizo viral en las redes sociales. En ese sentido, el diputado libertario afirmó que “la prioridad nunca debería haber dejado de ser la gente de La Madrid”. “Nosotros habíamos ido a asistir (a damnificados), no con tres colchones y dos bolsas (como se dijo). Se desinformó mucho respecto a eso. Habíamos hecho una colecta muy importante”, añadió. Y afirmó que, cuando se producen estos despliegues territoriales, los referentes ayudan descargando y entregando las donaciones. “No estábamos yendo por la foto”, aseguró.