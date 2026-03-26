“Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel”, dijo Federico Pelli

El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) Federico Pelli criticó el accionar de la Policía de Tucumán tras la brutal agresión que sufrió hace dos semanas en La Madrid, donde había concurrido junto a otros referentes a entregar donaciones a damnificados por las inundaciones. Además, instó a la dirigencia política “a dejar de comportarse de esta forma, de adueñarse del territorio, de adueñarse de la desgracia de la gente”. “Acá se trataba de ayudar entre todos”, afirmó en una entrevista con LA GACETA Play.
Pelli reapareció públicamente tras haber sido sometido a una cirugía por las fracturas en la nariz, aunque en las próximas horas los médicos confirmarán si necesita una nueva intervención.
Por el hecho, el empleado de la comuna rural de Los Bulacio, Marcelo “Pichón” Segura, se encuentra detenido bajo prisión preventiva por un plazo de cuatro meses, en Benjamín Paz.
El violento cabezazo quedó filmado y la escena se hizo viral en las redes sociales. En ese sentido, el diputado libertario afirmó que “la prioridad nunca debería haber dejado de ser la gente de La Madrid”. “Nosotros habíamos ido a asistir (a damnificados), no con tres colchones y dos bolsas (como se dijo). Se desinformó mucho respecto a eso. Habíamos hecho una colecta muy importante”, añadió. Y afirmó que, cuando se producen estos despliegues territoriales, los referentes ayudan descargando y entregando las donaciones. “No estábamos yendo por la foto”, aseguró.
Pelli contó que recibió un llamado del presidente Javier Milei el día que fue intervenido quirúrgicamente. “Hablamos antes de entrar al quirófano y me expresó su solidaridad, me mandó fuerzas. Tuvimos una comunicación de unos 10 o 15 minutos. Me dio muestras de apoyo y estaba al tanto de todo lo que estaba pasando en Tucumán, en La Madrid”, relató a LG Play.
También se contactaron con él referentes nacionales, como la senadora Patricia Bullrich, y miembros del gabinete nacional. Además, destacó el apoyo de dirigentes locales, como Lisandro Catalán, presidente de LLA-Tucumán; y de su colega Soledad Molinuevo.
“Mucha gente de la oposición en Tucumán me escribió, se puso a disposición. Mucha gente del peronismo también”, indicó. Aclaró sin embargo que el gobernador Osvaldo Jaldo no estuvo entre ellos. “Vi que escribió un tuit solidarizándose”, señaló.
Pelli llamó a la dirigencia a “dejar de mirarnos el ombligo y empezar a ponernos a la altura de la circunstancias”. “Tucumán necesita políticos que estén a otro nivel, que lleguen a la función pública no a enriquecerse, sino a dar un servicio público y a mejorar la calidad de vida de estas personas, sin improvisaciones y con el sentido de dejar una mejor provincia a los jóvenes que vienen en el futuro”, afirmó.
A la espera de la Corte nacional
El diputado explicó que, mediante su abogado Juan Colombres Garmendia, está al tanto del avance del proceso penal, mientras la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dirime si el caso es de competencia provincial o federal. “La Justicia provincial en este caso está actuando bien. Entiendo también que la que la contundencia y la evidencia de las pruebas facilitan ese trabajo”, dijo.
Calificó además como “grave” el accionar de la Policía tras el cabezazo de Segura. “Frente a los poderosos o frente a gente vinculada al poder hay impunidad”, aseveró. Y consideró que “el mensaje” de los agentes de Infantería “es peligroso”. “Creo que el Gobierno debería haber dado muchas más respuestas al respecto”, sostuvo.
Además, lamentó que no se haya podido dar con el teléfono de Segura, quien luego de la aprehensión dijo que se lo habían sacado. “Hubiese sido muy útil tener ese celular para ver realmente las vinculaciones que tenía con Darío Monteros o con gente del Ministerio de Gobierno. En definitiva ahí se podrían haber dilucidado muchísimas cosas. Lamentablemente tengo entendido que ese celular no apareció y tengo muy pocas expectativas de que aparezca al día de hoy”, manifestó el diputado.