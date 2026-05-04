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Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

La jueza de Ejecución advirtió que estaban cumplidos los parámetros legales, pero impuso fuertes reglas de conducta.

Imagen tomada de una de las audiencias del juicio por el caso Lebbos. Imagen tomada de una de las audiencias del juicio por el caso Lebbos.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • La Justicia de Tucumán concedió hoy libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos, tras considerar cumplidos los requisitos legales.
  • El exsecretario de Seguridad dejará la prisión domiciliaria impuesta por la deficiente investigación del caso. La jueza estableció estrictas reglas de conducta para el beneficiario.
  • Esta resolución marca un hito en una causa emblemática de corrupción institucional. El impacto social es alto, mientras se espera que el control judicial garantice la reinserción.
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