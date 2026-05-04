Concedieron la libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrimiento en el caso Lebbos

Imagen tomada de una de las audiencias del juicio por el caso Lebbos.
Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán concedió hoy libertad condicional a Eduardo Di Lella, condenado por encubrir el crimen de Paulina Lebbos, tras considerar cumplidos los requisitos legales.
- El exsecretario de Seguridad dejará la prisión domiciliaria impuesta por la deficiente investigación del caso. La jueza estableció estrictas reglas de conducta para el beneficiario.
- Esta resolución marca un hito en una causa emblemática de corrupción institucional. El impacto social es alto, mientras se espera que el control judicial garantice la reinserción.
Escuchar nota
Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas Eduardo Di Lella
NOTICIAS RELACIONADAS
Lo más popular
Ranking notas premium