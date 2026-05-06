UNT: el voto de los docentes perfila mayorías hacia el Rectorado

En una jornada marcada por una importante concurrencia en las urnas, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) eligieron a sus representantes para los Consejos Directivos de las distintas facultades. El proceso, que funcionó como antesala de las elecciones de decanos y, posteriormente, de rector y vicerrector, dejó algunos datos políticos relevantes: en varias unidades académicas se observaron resultados que tienden a favorecer a la fórmula de Sergio Pagani y Mercedes Leal, en un escenario que empieza a perfilar el mapa de poder interno.
Final abierto
En la Facultad de Ciencias Exactas, donde el actual decano Miguel Cabrera es candidato al Rectorado, la disputa dejó un resultado con final abierto. La lista encabezada por Sergio Mohamed y Aida Olmos, alineada con Pagani, logró cuatro docentes que irán al Consejo Directivo, mientras que en segundo término Fernanda Guzmán y Daniel Valdeón (alineados a Cabrera) obtuvieron dos docentes.
La lectura política de este resultado no es menor: en un espacio clave como Exactas, el oficialismo universitario consolidó una mayoría que podría traducirse en el control del decanato. El sistema de elección establece que los Consejos Directivos están integrados por 11 miembros -seis docentes, tres estudiantes, un no docente y un egresado-, y que para acceder al decanato se requiere mayoría en ese cuerpo.
Un escenario similar se observa en Arquitectura y Urbanismo. Allí la fórmula de César Gómez López y Víctor Montenegro obtuvo cuatro consejeros docentes. Mientras que Raúl Ajmat y Silvia Aldonate se quedaron con los dos escaños restantes.
En ambas unidades académicas esperan las elecciones de estudiantes, prevista para hoy, y la de egresados prevista para mañana.
Decanos definidos
En la Facultad de Psicología, la actual decana Silvia López de Martín -quien busca continuar en el cargo tras haber sido previamente vicedecana y decana- consiguió el ingreso de seis consejeros docentes que respaldan su gestión. Este resultado la deja en una posición favorable para retener el decanato, en una elección que, a la luz de los números, aparece encaminada.
También en Ciencias Naturales se registró un triunfo alineado con una de las candidaturas al Rectorado. La lista integrada por Hugo Fernández y Pablo Sesma, que responde a la decana y postulante Virginia Abdala, obtuvo seis consejeros docentes, asegurando así una base sólida en el Consejo Directivo.
En Filosofía y Letras, en tanto, se impuso el oficialismo que encabezan Sergio Robín y Nélida Sibaldi, mientras que en Educación Física la fórmula de Fernando Erimbaue y María Hidalgo logró representación en el Consejo Directivo, relegando al segundo lugar a la lista encabezada por Sergio Wilde. Este último había quedado en el centro de la escena en abril, tras ser acusado de haber agredido físicamente al decano Raúl Eduardo Lischinsky, un episodio que también formó parte del contexto electoral.
Participación y dinámica
En la Facultad de Medicina, el coordinador electoral Francisco Mingoya destacó el nivel de participación docente y explicó algunas particularidades del proceso. “A una hora y media para el cierre de los comicios, los docentes titulares han votado el 100% del padrón, asociados y adjuntos un 85% y un 51% en la mesa de jefes de trabajos prácticos”, detalló. Según explicó a LA GACETA, estas diferencias responden a la composición de cada estamento: “Es normal que el jefe de trabajos prácticos vote menos porque es una categoría numerosa, pero fue dentro de la cantidad de votos que todos los años se obtiene”.
Mingoya también remarcó que, a diferencia del sector estudiantil -donde las listas suelen tener vínculos partidarios-, entre los docentes predomina el alineamiento con proyectos de gestión: “Los docentes generalmente apoyan a una fórmula de decano y vicedecano”. En el caso de Medicina, la competencia estuvo ausente: “Hay una sola fórmula que está compuesta por la doctora Tefaha candidata a decana y la doctora Toledo vicedecana. Es la única lista”. En ese marco, explicitó el posicionamiento político de la facultad: “La facultad de Medicina ha trabajado y ha pensado que la reelección del ingeniero Pagani es lo mejor, entonces ha decidido apoyar la fórmula Pagani-Leal”.
En la misma línea, Ariel Fabián Antonio, candidato a consejero por el estamento de jefes de trabajos prácticos en la Facultad de Derecho, resaltó el acompañamiento a la conducción vigente y a la fórmula de rectorado. “Lo que tenemos es el acompañamiento de la decana y del vicedecano a la fórmula del rector Pagani”, afirmó, al tiempo que llamó a respetar las instancias institucionales ante eventuales controversias.
Sobre la participación, aportó cifras que refuerzan la idea de una jornada con buena concurrencia: “A media hora para el cierre, los titulares ya terminaron de votar, los adjuntos y asociados están en el 75%, y de los jefes de trabajo prácticos y auxiliares, a esta hora, van el 60%”. Si bien reconoció que este último segmento presenta históricamente menor asistencia, sostuvo que “no es bajo el porcentaje”.
Un hecho histórico
En paralelo, la elección dejó un hito institucional: por primera vez los no docentes del Rectorado eligieron a su representante para la Asamblea Universitaria, órgano encargado de definir a las máximas autoridades el próximo 20 de mayo. La medida surge del nuevo Estatuto, que amplió la Asamblea de 156 a 161 miembros, incorporando nuevas representaciones.
Ana Ferreira, fiscal en una de las mesas, valoró el momento como un avance en derechos. “Esto es algo histórico (…) nos da un derecho y nos enorgullece como no docentes”, expresó. Según precisó, hacia las 16 ya habían votado 290 personas sobre un padrón de 400, un nivel de participación significativo.
No obstante, el reconocimiento institucional convive con reclamos salariales. “Tenemos que seguir luchando, porque de verdad son muy bajos los sueldos, no llegamos a fin de mes”, advirtió, al describir una situación económica compleja que atraviesa al sector.
En el mismo sentido, Luis Ferrad, presidente de mesa, subrayó que en la Marcha Federal Universitaria del próximo martes, las demandas excederán lo estrictamente salarial y se vinculan con la defensa del sistema universitario. “La marcha no solamente significa que nosotros vamos a marchar por nuestro sueldo (…) también lo hacemos en defensa de la universidad”, sostuvo. Y agregó: “Se trata de un bien común para poder seguir manteniendo a toda la gente joven que quiere estudiar”.
Decanos proclamados: al presentarse una sola lista, en algunas facultades no se realizará el proceso de elección de autoridades
En las facultades de Agronomía, Zootecnia y Veterinaria (Susana Monserrat - Osvaldo Arce); Artes (Silvia Agüero - Claudio Buselli); Ciencias Económicas (Jorge Rospide - Gustavo Sota); Derecho (Cristina Grunauer - Horacio Madkur); Bioquímica (María Inés Gómez - María Eugenia Mónaco); Medicina (Liliana Tefaha - Roxana del Valle Toledo) y Odontología (Gastón Lagarrigue - Jorge Cassini) se presenta una única lista, por lo que corresponde la proclamación de los decanos el próximo 14 de Mayo.
Escuelas experimentales: eligieron asambleístas por primera vez
Las ocho escuelas experimentales de la UNT también eligieron asambleístas en el marco del nuevo Estatuto, que por primera vez les otorga representación directa en el Rectorado. En sintonía con lo ocurrido en las 13 facultades -donde se votaron consejeros docentes y no docentes-, las instituciones preuniversitarias designaron ayer a cuatro representantes: un docente, un estudiante, un egresado y un no docente. Todos ellos se incorporarán a la Asamblea Universitaria junto con los miembros provenientes de las facultades y el representante elegido en el Rectorado, ampliando así la participación de la comunidad educativa en las decisiones institucionales.
Votan los estudiantes: alumnos regulares de las 13 facultades elegirán consejeros directivos y representantes de los centros de estudiantes
El escenario más competitivo de la elección entre los cuatro estamentos se concentra en el sector estudiantil, que votará hoy de 8 a 18. Allí se anticipa una fuerte participación de agrupaciones en todas las facultades, con focos de mayor intensidad en Derecho, Filosofía y Letras, Psicología y Ciencias Exactas. En ese tablero se enfrentarán espacios tradicionales como Franja Morada, como también fuerzas vinculadas a La Cámpora, Pan y Rosas y diversas expresiones independientes que buscarán disputar la representación.