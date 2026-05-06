UNT: el voto de los docentes perfila mayorías hacia el Rectorado

Participación y dinámica

En la Facultad de Medicina, el coordinador electoral Francisco Mingoya destacó el nivel de participación docente y explicó algunas particularidades del proceso. “A una hora y media para el cierre de los comicios, los docentes titulares han votado el 100% del padrón, asociados y adjuntos un 85% y un 51% en la mesa de jefes de trabajos prácticos”, detalló. Según explicó a LA GACETA, estas diferencias responden a la composición de cada estamento: “Es normal que el jefe de trabajos prácticos vote menos porque es una categoría numerosa, pero fue dentro de la cantidad de votos que todos los años se obtiene”.