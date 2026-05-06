Hoy se conocerá la sentencia en el juicio por el caso Lebbos: entre la perpetua para Soto y la impunidad absoluta

Las posibilidades

Pero hay preguntas ¿Qué pasará si lo condenan a Soto por el crimen? Una sentencia a perpetua significaría, después de dos décadas, al menos un cierre para la familia. Pero, ¿alcanzaría esa condena para decir que se hizo justicia si no se termina de desarticular la red que protegió al asesino? Por el contrario, ¿qué pasará si absuelven a Soto? Una absolución lisa y llana por beneficio de la duda dejaría la certeza de que ya no hay forma de saber quién mató a la estudiante de comunicación. Con los plazos biológicos y procesales agotados, un fallo absolutorio clausuraría definitivamente la posibilidad de encontrar la verdad real sobre el autor material. La posibilidad de que se absuelva a Soto abriría una grieta de impunidad que no se repara con las condenas previas por encubrimiento. Si el Tribunal coincide con la defensa en que no hay pruebas directas y contundentes, el caso Lebbos pasará a la historia como el crimen garantizado por un Estado ineficiente o cómplice. Esta duda es el núcleo del planteo de Alberto Lebbos, quien sostiene que “la impunidad envía el mensaje de que la violencia contra la mujer es tolerada” y denuncia que el “oscurantismo procesal” de la fiscalía ha sido el mejor aliado de los imputados en este tramo final del juicio.