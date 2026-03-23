Trump anunció una tregua de cinco días en la ofensiva contra la infraestructura energética de Irán

A través de su plataforma "Truth Social", y en un mensaje caracterizado por el uso de mayúsculas, Trump detalló que los contactos diplomáticos han sido "profundos, detallados y constructivos". Según el presidente, el objetivo de este acercamiento es alcanzar una "resolución completa y total" de un conflicto que, en apenas cuatro semanas, ya se ha cobrado la vida de más de 2.000 personas.