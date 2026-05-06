Caso Érika: “Sosa está encubriendo a gente más poderosa que él y por eso no quiere hablar”

- Siento que va bien encaminada, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Ahora está avanzando un poco lento y no tuvimos tantas novedades, pero es porque hay muchas cosas que revisar. Se siguen realizando los peritajes de los celulares y encontrando material que tienen que analizar. Siguen descubriendo mensajes entre Navarro, Sosa y Gordillo; todavía están analizando los videos de las cámaras de seguridad y estamos esperando a que abran los celulares de Sosa ya que sólo aportó la clave de uno de los aparatos. Lo bueno es que los imputados continúan detenidos, a pesar de que sus abogados intentan a toda costa que les den arresto domiciliario. El domingo se cumplieron los primeros tres meses de preventiva de Gordillo y se la prorrogaron por tres más. Con Navarro tuvimos una audiencia el lunes, donde rechazaron el pedido de domiciliaria. En el caso de Sosa, su abogado dijo que él no mató a Anto y que pronto declarará, pero no nos interesa su declaración porque seguro va a mentir, tal como lo hicieron Gordillo y Navarro. Sí nos llama la atención que Díaz no diga nada, ni siquiera habló para negar los hechos y defenderse.