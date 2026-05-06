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Caso Érika: “Sosa está encubriendo a gente más poderosa que él y por eso no quiere hablar”

Milena Álvarez, hermana de Érika, dijo que “El Militar” no actuó solo en el crimen y que el móvil podría estar vinculado a una red de trata.

SOSPECHA. La familia de Érika Antonella Álvarez insiste en que pudo haber visto algo que involucraba a los autores del crimen y por eso la mataron. SOSPECHA. La familia de Érika Antonella Álvarez insiste en que pudo haber visto algo que involucraba a los autores del crimen y por eso la mataron. LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Por Micaela Pinna Otero Hace 43 Min

Hace cuatro meses Érika Antonella Álvarez, era asesinada a golpes en una vivienda de Yerba Buena. Su cuerpo fue hallado dos días después en un basural de Manantial Sur. Desde entonces el Ministerio Público Fiscal se enfrentó a una de las causas más complejas que le tocó investigar en los últimos años debido al volumen de evidencias y a la cantidad de personas mencionadas. Si bien actualmente esta imputado por el crimen Felipe “El Militar” Sosa y Justina Gordillo, Jorge Orlando Díaz y Nicolás Navarro por haberlo encubierto, el fiscal Pedro Gallo no descarta que con el avance de la pesquisa haya nuevos involucrados. En diálogo con LA GACETA, Milena Álvarez, hermana de la víctima, analizó el estado de la causa, dijo que persisten medidas de prueba en curso y que para ella y su familia hay más personas involucradas en el femicidio.

- ¿Creés que la causa está bien encaminada o hay que ahondar en otras líneas investigativas?

- Siento que va bien encaminada, la Fiscalía está haciendo su trabajo. Ahora está avanzando un poco lento y no tuvimos tantas novedades, pero es porque hay muchas cosas que revisar. Se siguen realizando los peritajes de los celulares y encontrando material que tienen que analizar. Siguen descubriendo mensajes entre Navarro, Sosa y Gordillo; todavía están analizando los videos de las cámaras de seguridad y estamos esperando a que abran los celulares de Sosa ya que sólo aportó la clave de uno de los aparatos. Lo bueno es que los imputados continúan detenidos, a pesar de que sus abogados intentan a toda costa que les den arresto domiciliario. El domingo se cumplieron los primeros tres meses de preventiva de Gordillo y se la prorrogaron por tres más. Con Navarro tuvimos una audiencia el lunes, donde rechazaron el pedido de domiciliaria. En el caso de Sosa, su abogado dijo que él no mató a Anto y que pronto declarará, pero no nos interesa su declaración porque seguro va a mentir, tal como lo hicieron Gordillo y Navarro. Sí nos llama la atención que Díaz no diga nada, ni siquiera habló para negar los hechos y defenderse.

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- ¿Para ustedes hay más personas involucradas en el crimen que todavía no fueron mencionadas?

- Sin ninguna duda. Todas las pruebas apuntan contra Sosa y todos sabemos que fue él quien mató a “Anto”, pero no estuvo solo esa noche. Para que Navarro lo ayude de la forma en que lo ayudó y para que Justina lo encubra de esa manera quiere decir que él no estuvo solo; está encubriendo a gente más poderosa que él y por eso no quiere hablar.

ÉRIKA. Su hermana le solicitó a la Justicia que los imputados por el crimen no sean beneficiados con prisión domiciliaria. ÉRIKA. Su hermana le solicitó a la Justicia que los imputados por el crimen no sean beneficiados con prisión domiciliaria.

- ¿El MPF todavía no esclareció el móvil del crimen?

- No. Por ahora siguen estudiando las pruebas porque son un montón.

- En enero con tu familia dijeron que Antonella pudo haber visto algo que no debía y por eso fue asesinada. ¿Todavía sostienen esa teoría?

- Por supuesto que sí. No creo que la hayan matado por nada. Tampoco creo que Sosa la haya matado porque se le fue la mano consumiendo. Este tipo tenía experiencia consumiendo y sabía lo que hacía. En uno de los videos de esa noche se ve que Sosa llega a su casa en su moto con una chica; si bien no se determinó si se trata de Anto, puede ser otra chica que ingresó y que jamás se la ve salir. Si no es mi hermana, ¿quién es entonces? ¿Qué pudo haber visto mi hermana ahí dentro? Esto es mucho más grande de lo que uno piensa. Para nosotros puede estar involucrado el tema de trata de personas. Salió a la luz que Gordillo constantemente buscaba a chicas que se drogaran y que necesitaran plata para “reclutarlas”. Además, en los mensajes que se encontraron, Justina le sugería a Sosa que llevara a mi hermana a otro país, claramente no era para llevarla a pasear. Capaz pretendían llevar a Anto a algún lado y ella no quiso.

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- ¿Pudo estar involucrado “El Paraguayo” en el crimen?

- No creo que él tenga algo que ver en el femicidio de “Anto”. Sí creo que está involucrado en el tema de narcotráfico en el que también está metido Sosa. Con mi familia queremos que se esclarezca esto. Hace unos días nos enteramos que el juez que se va a encargar de investigar el caso de narcotráfico sería José Manuel Díaz Vélez, el titular del nuevo Juzgado Federal. Este magistrado es el mismo que hace un tiempo dejó libre a Sosa cuando le encontraron plantas de marihuana. No sabemos qué decir al respecto, sólo esperamos que no se lave las manos y que se llegue a algún lado.

- Con tus hermanos aportaron nombres e información desde el primer momento. ¿Pensás que sin esos datos se hubiera complicado empezar a resolver el caso?

- Sí, creo que si desde la familia no decíamos algo la causa iba a quedar en la nada. Desde que se encontró el cuerpo de mi hermana nosotros dimos todas las declaraciones. Cuando pasaron lo días y no había novedades, con mi mamá le pedimos a la comisario Susana Montero que por favor se fijara en la dirección de Yerba Buena porque yo era quien le pedía los Uber. Si no insistíamos capaz no profundizaban ese dato. Y por suerte lo hicimos, porque ahora se dieron cuenta que todo lo que les dijimos al principio era verdad, como la participación de Gordillo en los tríos y el hecho de que ella había conocido a “Anto” tiempo antes de que la mataran, aunque continúe negando esto.

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- ¿Siguen haciendo averiguaciones por su cuenta?

- Sí, hasta el día de hoy seguimos averiguando e hilando datos. Ahora tenemos acceso a su nube así que vamos a continuar buscando pistas o cualquier cosa que nos permita llegar al fondo de todo esto. Además, a medida que surgen elementos nuevos nos vamos acordando de cosas que Anto nos había contado o mostrado. En el caso de Navarro, por ejemplo, en su declaración había dicho que no conocía a mi hermana. Al principio yo no sabía quién era, hasta que en la audiencia de imputación lo vi y lo reconocí por una foto que “Anto” me había mostrado. Y cuando dijeron su dirección recordé que mi papá la había acercado varias veces para ahí. Todas esas cosas ya se las dijimos al persona de la fiscalía que investiga el caso.

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- ¿Cuáles son sus expectativas para el desarrollo del legajo?

- Esperamos que se haga justicia, que los responsables queden presos. Queremos que se aclaren las cosas, que los nombres de los involucrados que aún no fueron mencionados se conozcan y que todos paguen como corresponde lo que hicieron; que no haya domiciliarias ni que la plata mueva privilegios.

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