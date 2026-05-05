Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Los indicios narcos comenzaron a surgir a los pocos días. El auto en el que se movilizaba “Facundito” fue protagonista de un accidente en el que falleció Mario Pasarín, condenado por narcotráfico. A Anaya González, días después de que le otorgaran el arresto domiciliario, le encontraron cinco kilos de marihuana en la casa donde debía cumplir la medida. Por último, “El Mono” Ale reconoció que él había confeccionado y hecho colgar una bandera en la cancha de San Martín para denunciar a Casanova y a Walter “Petiso David” Lobos por estar vinculados al tráfico de estupefacientes. “Lo hicimos porque la Justicia no hizo nada cuando lo denunciamos”, señaló.