La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024
La operación fue registrada el 15 de noviembre. En los documentos se consigna su información personal y su vínculo con el jefe de Gabinete. En ese barrios, las viviendas presentan valores que oscilan entre los U$S90.000 y los U$S200.000.
La operación inmobiliaria registrada en la provincia de Buenos Aires quedó en el centro de una investigación periodística, que vuelve a poner bajo la lupa al entorno del Gobierno nacional. La protagonista es Bettina Angeletti, vinculada al jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuya situación patrimonial es objeto de cuestionamientos tras la aparición de documentación oficial.
Según registros catastrales obtenidos a través de un trámite formal ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense, Angeletti figura como titular exclusiva de una vivienda ubicada en el country Indio Cua Golf Club, en el partido de Exaltación de la Cruz. La operación quedó asentada el 15 de noviembre de 2024, cuando la propiedad fue adquirida a otro particular. En los documentos se consigna, además, su información personal y su vínculo con Manuel Adorni.
El dato cobró relevancia pública a partir de una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió que la propiedad no habría sido incluida en la declaración jurada presentada por Manuel Adorni ante la Oficina Anticorrupción (OA). En su última presentación correspondiente a 2024, el funcionario declaró dos inmuebles: un departamento en Parque Chacabuco, compartido con su esposa, y otro en La Plata, recibido como donación familiar. También consignó ahorros cercanos a los U$S50.000 y deudas por aproximadamente U$S90.000.
El punto central de la controversia radica en que no se encuentra disponible públicamente el anexo reservado donde deberían figurar los bienes de Angeletti. La normativa vigente obliga a los funcionarios a declarar el patrimonio de sus cónyuges, pero desde una reforma introducida en 2013 a la Ley de Ética Pública, ese apartado no puede consultarse de manera abierta. Su acceso depende de la autorización del Ministerio de Justicia o de un requerimiento judicial, lo que limita la posibilidad de control ciudadano directo.
Consultado sobre la investigación periodística del diario La Nación y que lleva la firma del periodista Hugo Alconada Mon, Adorni optó por canalizar la respuesta a través de su representación legal. Tras varias horas, la respuesta oficial fue escueta: “La información solicitada está siendo investigada en la justicia y a su disposición. No hay declaraciones en el término de tus preguntas”. El cuestionario enviado, precisa el matutino, buscaba precisar si la propiedad había sido declarada ante la OA o ante la Agencia de Recaudación, los motivos por los cuales el funcionario no figura como cotitular y el origen de los fondos utilizados para la compra, entre otros aspectos.
La presentación judicial de Pagano no se limita a la cuestión inmobiliaria. La legisladora también pidió investigar los contratos de la consultora +BE, creada por Angeletti en 2024 y orientada al “coaching ontológico”. Entre los clientes mencionados figura la naviera National Shipping. En ese mismo expediente, la diputada incorporó la referencia al inmueble en Exaltación de la Cruz, al señalar que las expensas del lote comenzaron a registrarse a nombre de Angeletti, “lo que sugiere la existencia de un vínculo dominial o posesorio con dicho lote que no fue informado ante las autoridades competentes”.
Además, la denuncia sostiene que tras la adquisición se habrían realizado obras de gran magnitud en la propiedad, lo que incrementa las dudas sobre la capacidad económica declarada. En ese sentido, Pagano apuntó a una posible “discordancia en la declaración jurada patrimonial” del jefe de Gabinete.
¿Cómo es el country donde la mujer de Adorni compró una casa?
El country Indio Cua Golf Club, donde se encuentra la vivienda, es un desarrollo privado de más de 60 hectáreas que cuenta con cancha de golf de 18 hoyos, instalaciones deportivas y servicios exclusivos. De acuerdo con estimaciones del mercado inmobiliario, las propiedades en ese predio presentan valores que oscilan entre los U$S90.000 y los U$S200.000, dependiendo de las características del lote y las prestaciones de la vivienda. A estos montos se suman costos de ingreso y expensas mensuales que pueden alcanzar cifras significativas.
Como parte de las medidas solicitadas, la diputada Pagano requirió al Registro de la Propiedad Inmueble bonaerense que informe la titularidad del lote 380, así como también pidió datos, a la administración del country, sobre la eventual participación de Adorni y Angeletti como propietaria, copropietaria, poseedores o locatarios. También solicitó detalles sobre posibles permisos de obra, fechas de construcción y cualquier otro trámite vinculado a la propiedad.
La documentación relevada confirma que la compra fue formalizada mediante escritura firmada por una escribana, y que Angeletti posee además otro inmueble registrado en el partido de Morón. En paralelo, fuentes consultadas en la zona indicaron que la presencia de Adorni en el country sería habitual, al igual que la de la familia de Angeletti, que tendría una relación de larga data con el lugar.
Este episodio se suma a una serie de cuestionamientos recientes que involucran al funcionario. En las últimas semanas, también se conoció que Angeletti integró la comitiva que acompañó al presidente Javier Milei en un viaje oficial a Estados Unidos, y que Adorni realizó un traslado a Punta del Este en un avión privado junto a su familia. Este último hecho es investigado por la Justicia federal, que busca determinar si existió algún tipo de beneficio indebido.
En medio de la polémica, el Gobierno evitó realizar declaraciones públicas adicionales. Sin embargo, el presidente Milei expresó su respaldo a Adorni y descartó cambios en la jefatura de Gabinete, en respuesta a versiones periodísticas que anticipaban una posible salida.