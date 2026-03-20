La mujer de Adorni figura como la única dueña de la casa comprada en un country en 2024

Consultado sobre la investigación periodística del diario La Nación y que lleva la firma del periodista Hugo Alconada Mon, Adorni optó por canalizar la respuesta a través de su representación legal. Tras varias horas, la respuesta oficial fue escueta: “La información solicitada está siendo investigada en la justicia y a su disposición. No hay declaraciones en el término de tus preguntas”. El cuestionario enviado, precisa el matutino, buscaba precisar si la propiedad había sido declarada ante la OA o ante la Agencia de Recaudación, los motivos por los cuales el funcionario no figura como cotitular y el origen de los fondos utilizados para la compra, entre otros aspectos.