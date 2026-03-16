Adorni, cuestionado por sus viajes: “Esto fue un golpe contra el Gobierno”

En una entrevista televisiva, el Jefe de gabinete del Gobierno nacional, Manuel Adorni, enfrentó la controversia que generó la participación de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial de la “Argentina Week” en Estados Unidos. Con un tono que osciló entre la autocrítica y la denuncia de una persecución política, el funcionario buscó cerrar el flanco ético que se abrió sobre la administración libertaria.