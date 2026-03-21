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Vuelo a Punta del Este: el juez Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de las firmas que pagaron el viaje de Adorni

La justicia detectó facturas por montos superiores a los declarados por el Jefe de Gabinete y pagos desde cuentas en el exterior.

DEFENSA. Para Adorni las comitivas actuales son las más austeras. DEFENSA. Para Adorni las comitivas actuales son las más austeras.
Hace 32 Min

El juez federal Ariel Lijo dio un paso clave en la investigación sobre el polémico viaje de Manuel Adorni a Uruguay. El magistrado ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de la empresa "Imhouse" y de Agustín Issin Hansen, los privados que financiaron los traslados del Jefe de Gabinete y su familia en un avión privado.

Las discrepancias en los costos

La documentación -según publicó el diario Clarín- incorporada al expediente contradice la versión inicial del vocero presidencial. Mientras Adorni había señalado un costo de 3.800 dólares, el juzgado secuestró una factura de la empresa "Alphacentauri" por U$S 4.830, correspondiente únicamente al tramo de ida (San Fernando-Punta del Este).

Respecto al regreso, la justicia obtuvo una factura emitida a nombre de Issin Hansen por U$S 42.250, bajo el concepto de un "paquete" de 10 vuelos, de los cuales la familia Adorni habría utilizado uno. Un dato que agrava la situación es que los fondos para este pago habrían sido acreditados desde una cuenta en el exterior.

El conflicto de intereses

La lupa judicial está puesta en la trazabilidad del dinero. La firma Imhouse está vinculada a Marcelo Grandio, periodista y amigo cercano de Adorni. 

La relevancia de este vínculo reside en que la productora de Grandio gestiona contenidos en la TV Pública, organismo que depende jerárquicamente de la Jefatura de Gabinete que conduce el propio Adorni.

Medidas de prueba

Además del levantamiento de secretos, el juez Lijo ordenó:

- A la **PSA: recabar registros de cámaras y documentación en el aeropuerto de San Fernando.

- Al ARCA (ex AFIP): informar sobre la situación fiscal de las empresas involucradas.

- A la Jefatura de Gabinete: remitir la normativa sobre viáticos y aceptación de viajes financiados por terceros.

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