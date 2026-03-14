Adorni habló del viaje de su esposa en el avión presidencial: "No creo que me vuelva a acompañar"

En su diálogo con Forbes volvió a hacer una autocrítica. “Dije que mi mujer me había acompañado porque venía a deslomarme a la Argentina Week, y eso fue desafortunado. En un vivo uno se equivoca mil veces. No lo hice adrede, fue en el intento de explicar todo el esfuerzo que hizo la estructura de gente que trabajó para que esta vidriera al mundo funcionara”, afirmó.