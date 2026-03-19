Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un nuevo frente judicial. Una investigación periodística y una denuncia de la diputada Marcela Pagano señalaron que el funcionario sería propietario de una vivienda no declarada en el exclusivo "Indio Cuá Golf Club", ubicado en Exaltación de la Cruz. El inmueble, que contaría con dos plantas, no aparece en la última Declaración Jurada Patrimonial presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.