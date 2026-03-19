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Nueva denuncia contra Adorni: le adjudican una casa en un country que no figura en su declaración jurada

La diputada Marcela Pagano amplió una presentación por enriquecimiento ilícito tras detectar una propiedad en Exaltación de la Cruz.

La fachada de la vivienda que se le atribuye a Manuel Adorni. La fachada de la vivienda que se le atribuye a Manuel Adorni.
Hace 2 Hs

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta un nuevo frente judicial. Una investigación periodística y una denuncia de la diputada Marcela Pagano señalaron que el funcionario sería propietario de una vivienda no declarada en el exclusivo "Indio Cuá Golf Club", ubicado en Exaltación de la Cruz. El inmueble, que contaría con dos plantas, no aparece en la última Declaración Jurada Patrimonial presentada por el funcionario ante la Oficina Anticorrupción.

La prueba de las expensas

Documentación obtenida por el diario Clarín reveló que las expensas del lote 380 de ese country -donde se habría construido la vivienda- están a nombre de Betina Julieta Angeletti, esposa de Adorni.

El último pago registrado asciende a $699.637, una cifra que cubre seguridad y mantenimiento de un predio que cuenta con golf, caballerizas y canchas de tenis.

Discordancia patrimonial

La denuncia de Pagano (bloque Coherencia) remarcó una "omisión maliciosa". En su DDJJ de agosto de 2025, Adorni solo declaró el 50% de un departamento en CABA y una propiedad al 100% en La Plata. 

Sin embargo, el valor de mercado de las casas en Indio Cuá oscila entre los U$S 130.000 y U$S 250.000, cifras que no coinciden con la evolución patrimonial informada por el vocero. Por ahora, el Jefe de Gabinete optó por el silencio.

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