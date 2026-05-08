UNT: con 12 decanos definidos, Pagani enfrenta un pedido de impugnación

Con la votación del claustro de egresados, la Universidad Nacional de Tucumán cerró ayer el proceso electoral de los cuatro estamentos, definió los decanatos en 12 unidades académicas y comenzó a delinear el escenario político rumbo a la elección de rector y vicerrector. A menos de dos semanas de esa definición, la disputa por la conducción universitaria sumó un nuevo capítulo: la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala presentó ante la Junta Electoral un pedido de impugnación contra la candidatura de Sergio Pagani, argumentando que el conflicto dejó de ser “hipotético” y pasó a constituir un caso concreto de presunta violación estatutaria.
En paralelo, el mapa político universitario quedó prácticamente definido en las facultades. A partir de la conformación de los consejos directivos, en 12 de las 13 unidades académicas ya se anticipa quiénes serán proclamados como decanos y vicedecanos. La única facultad que todavía mantiene abierta la disputa es Arquitectura y Urbanismo, donde ninguna de las dos fórmulas logró asegurarse hasta ayer la mayoría necesaria de seis votos dentro del Consejo Directivo.
Allí compiten, por un lado, César Gómez López y Víctor Montenegro, vinculados al actual decano Juan Bautista Ramazzotti, y por el otro Raúl Ajmat y Silvia Aldonate, representantes del espacio opositor. En la elección docente, el oficialismo obtuvo cuatro consejeros y luego sumó un representante estudiantil. La oposición, en tanto, consiguió dos escaños docentes y logró incorporar el respaldo de dos consejeros estudiantiles de MEU Arquitectura.
El escenario quedó aún más ajustado con la definición del claustro de egresados. La lista encabezada por Víctor Emiliano Morelli, de Egresados FAU, se quedó con el escaño y adelantó que respaldará a la fórmula de Ajmat y Aldonate. Con ese resultado, el mapa parcial del Consejo Directivo quedó dividido y la definición dependerá ahora del representante no docente, el único integrante que todavía no explicitó públicamente su posición.
“En Arquitectura siempre fue así. Las elecciones de decano y vicedecano son reñidas, generalmente la termina definiendo el egresado o en su defecto se conoce recién cuando el Consejo Directivo se reúne para votar”, señaló una fuente de la UNT a LA GACETA.
Los decanos definidos
Más allá de la incógnita que persiste en Arquitectura, la Asamblea Universitaria que elegirá a las nuevas autoridades del Rectorado ya tiene prácticamente definidos a sus integrantes. Hasta el momento se conocen 160 miembros -de los 161- y solo resta definir quién ocupará el decanato de esa facultad.
Los decanos y vicedecanos que serán proclamados el 14 de mayo por no presentar competencia son Susana Monserrat y Osvaldo Arce en Agronomía, Zootecnia y Veterinaria; Silvia Agüero y Claudio Buselli en Artes; Jorge Rospide y Gustavo Sota en Ciencias Económicas; Cristina Grunauer y Horacio Madkur en Derecho; María Inés Gómez y María Eugenia Mónaco en Bioquímica; Liliana Tefaha y Roxana del Valle Toledo en Medicina; y Gastón Lagarrigue y Jorge Cassini en Odontología.
A ellos se suman las fórmulas que, tras las elecciones de los estamentos, lograron reunir mayorías de seis consejeros o más y quedarían consagradas el próximo jueves: Silvia López de Martín y Claudia Coronel en Psicología; Hugo Fernández y Pablo Sesma en Ciencias Naturales; Fernando Erimbaue y María Hidalgo en Educación Física; Sergio Robín y Nélida Sibaldi en Filosofía y Letras, y Sergio Mohamed y Aida Olmos en Ciencias Exactas.
Con los consejos directivos de las facultades ya conformados, los cuatro representantes de las escuelas experimentales definidos y el no docente del Rectorado elegido, la UNT entra en la etapa decisiva de una elección que marcará el rumbo político de la universidad para los próximos cuatro años.
Ante la Junta Electoral: Miguel Cabrera y Virginia Abdala impugnaron formalmente la candidatura de Sergio Pagani
Con la candidatura de Pagani ya inscripta dentro del cronograma electoral, los decanos -patrocinados por el abogado Manuel Gonzalo Casas- sostuvieron que el conflicto dejó de ser definitivamente hipotético y pasó a constituir un caso concreto de presunta violación estatutaria. Uno de los ejes centrales del planteo vuelve a ser la interpretación de los artículos 17 y 190 del Estatuto aprobado en 2024. Según los decanos, la reforma estableció de manera inequívoca un límite de dos períodos consecutivos para las máximas autoridades universitarias. “La Asamblea Universitaria decidió expresamente impedir un tercer mandato consecutivo”, remarcaron en la impugnación, donde además sostienen que cualquier interpretación distinta implicaría “desnaturalizar el sentido mismo de la reforma”.