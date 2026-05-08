UNT: con 12 decanos definidos, Pagani enfrenta un pedido de impugnación

Con la votación del claustro de egresados, la Universidad Nacional de Tucumán cerró ayer el proceso electoral de los cuatro estamentos, definió los decanatos en 12 unidades académicas y comenzó a delinear el escenario político rumbo a la elección de rector y vicerrector. A menos de dos semanas de esa definición, la disputa por la conducción universitaria sumó un nuevo capítulo: la fórmula integrada por Miguel Cabrera y Virginia Abdala presentó ante la Junta Electoral un pedido de impugnación contra la candidatura de Sergio Pagani, argumentando que el conflicto dejó de ser “hipotético” y pasó a constituir un caso concreto de presunta violación estatutaria.