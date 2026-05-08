Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

Resumen para apurados
- En mayo 2026, gremios y trabajadores autónomos de la construcción en Argentina actualizaron sus tarifas y salarios básicos para enfrentar la inflación y la demanda del sector.
- UOCRA acordó subas del 1,8% en mayo más sumas fijas según la zona geográfica. Electricistas y plomeros fijan precios por complejidad, basándose en valores de referencia del mercado.
- Estos montos son vitales para la planificación de obras en un contexto inflacionario. Se espera una revisión paritaria en junio que definirá el nuevo rumbo de los costos de servicios.
En un contexto económico en el que la inflación inflación sigue siendo un problema, conocer cuánto cobran los oficios vinculados a la construcción y los servicios técnicos se volvió una referencia clave tanto para trabajadores como para quienes necesitan contratar estos trabajos.
Albañiles, electricistas y plomeros forman parte de un universo laboral heterogéneo, con esquemas de ingresos que combinan salarios formales, acuerdos paritarios y valores de mercado. Mientras que en la construcción los haberes están regulados por convenios colectivos y negociaciones entre sindicatos y empresas, en otros oficios como la electricidad y la plomería los ingresos se determinan de forma más flexible, en base a precios de referencia.
Cuánto cobra un albañil en mayo de 2026
En los últimos días de marzo, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) cerró un nuevo acuerdo salarial junto con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC).
Este acuerdo contempla aumentos escalonados y acumulativos para los meses de marzo, abril y mayo, aplicados sobre los salarios básicos del sector. El esquema incluye una suba del 2% en marzo, calculada sobre los salarios vigentes a febrero; un incremento del 1,9% en abril, sobre los valores de marzo; y un 1,8% en mayo, tomando como base los haberes de abril.
A su vez, se acordó el pago de sumas no remunerativas mensuales durante este período, lo que impacta directamente en el ingreso final de los trabajadores. En cuanto a los salarios básicos por hora, los valores varían según la zona geográfica.
En la Zona A —que incluye a la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y distritos como Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán— un oficial especializado percibe $6.119 por hora, mientras que un oficial cobra $5.235. En tanto, el medio oficial tiene un básico de $4.837 y el ayudante $4.452. Por su parte, el sereno cuenta con un salario mensual de $808.877.
A estos montos se suman las asignaciones no remunerativas. Para la Zona A, un oficial especializado recibe $125.400, un oficial $114.400, un medio oficial $104.900 y un ayudante $98.500. En el caso del sereno, también se establece una suma de $98.500.
En la Zona B —integrada por provincias como La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut— los valores son más elevados. Allí, el oficial especializado alcanza los $6.792 por hora, el oficial $5.813, el medio oficial $5.362 y el ayudante $4.965. El sereno, en tanto, percibe $901.124 mensuales. Las sumas no remunerativas también son superiores, con $139.200 para oficiales especializados y $109.400 para ayudantes y serenos.
Para la Zona C, correspondiente a Santa Cruz, los salarios escalan aún más. Un oficial especializado cobra $9.394 por hora, mientras que un oficial percibe $8.808. El medio oficial se ubica en $8.499 y el ayudante en $8.252. El sereno tiene un haber mensual de $1.352.267. Las sumas no remunerativas van desde $192.500 para oficiales especializados hasta $151.200 para ayudantes y serenos.
Finalmente, en la Zona C Austral —que abarca Tierra del Fuego— se registran los valores más altos. El oficial especializado percibe $12.238 por hora, el oficial $10.469, el medio oficial $9.675 y el ayudante $8.905. El salario mensual del sereno asciende a $1.617.754. En cuanto a las sumas adicionales, se establecen $250.700 para oficiales especializados, $228.700 para oficiales, $209.800 para medios oficiales y $197.000 para ayudantes y serenos.
Estas sumas extraordinarias se abonan en dos tramos: el 50% junto con la primera quincena y el resto con la segunda. El acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 31 de mayo de 2026, con una instancia de revisión prevista para definir los ajustes a partir de junio.
Cuánto cobra un electricista en mayo de 2026
A diferencia de lo que ocurre en la construcción, los electricistas no cuentan con una escala salarial única. Sus ingresos dependen de los trabajos realizados, la complejidad de cada tarea y los precios de referencia que surgen del mercado.
En base a relevamientos de plataformas especializadas como Home Solution se pueden establecer rangos de precios para distintos servicios. Por ejemplo, la búsqueda y reparación de cortocircuitos se ubica entre $57.900 y $91.800. La instalación de una boca eléctrica completa tiene un costo que va de $28.000 a $47.000.
Otros trabajos frecuentes también presentan variaciones. La instalación eléctrica para un aire acondicionado puede costar entre $43.000 y $75.500, mientras que una visita de diagnóstico o presupuestación se ubica entre $25.000 y $46.000. En tanto, la colocación de un termotanque eléctrico oscila entre $53.000 y $135.000.
También se destacan tareas como la instalación de cocinas eléctricas, con valores de entre $34.500 y $64.000, o la colocación de ventiladores de techo con luz, que puede costar entre $47.000 y $76.000. Por su parte, la instalación de artefactos de iluminación tiene precios que van de $13.000 a $30.000 por unidad, mientras que el cambio o colocación de una llave térmica o disyuntor se ubica entre $24.000 y $37.000.
Estos valores pueden variar en función del tiempo que demande el trabajo, su complejidad y si se trata de un servicio urgente.
Cuánto cobra un plomero en mayo de 2026
En el caso de la plomería, el esquema de ingresos también se basa en precios de referencia, sin una tabla fija. Los valores surgen del promedio de presupuestos para trabajos habituales y permiten tener una guía sobre cuánto cuesta contratar este tipo de servicios.
Una visita de diagnóstico puede costar entre $19.000 y $84.000, dependiendo del tipo de intervención requerida. El cambio de sifón bajo mesada se ubica entre $20.000 y $30.000, mientras que el reemplazo de grifería tiene un rango de entre $30.000 y $50.000.
Entre los trabajos más demandados, la instalación de un inodoro presenta valores de entre $27.000 y $50.000. Por su parte, una destapación simple puede costar entre $30.000 y $52.000, aunque en casos urgentes el precio puede elevarse hasta un rango de entre $50.000 y $90.000.
Otra tarea frecuente es la instalación de una bomba presurizadora, cuyos valores oscilan entre $54.000 y $109.000. Como sucede en otros oficios, el costo final depende de factores como la urgencia, la dificultad del trabajo y las condiciones del lugar.