Cuánto cobran un albañil, un electricista y un plomero, por su trabajo, en mayo 2026

También se destacan tareas como la instalación de cocinas eléctricas, con valores de entre $34.500 y $64.000, o la colocación de ventiladores de techo con luz, que puede costar entre $47.000 y $76.000. Por su parte, la instalación de artefactos de iluminación tiene precios que van de $13.000 a $30.000 por unidad, mientras que el cambio o colocación de una llave térmica o disyuntor se ubica entre $24.000 y $37.000.