Caso Lebbos: “El Estado, que tenía la obligación de investigar, encubrió el crimen”

Preguntas

“Cuando el Poder Judicial empaña la verdad, la democracia se pone en riesgo. La venda de la justicia es para asegurar que no habrá favoritismos y que la gestión jurisdiccional de los conflictos será lo más objetiva posible, no para que deje de ver lo que debe mirar”, afirmó. En ese sentido, recordó sus palabras en el cierre del alegato durante el juicio contra Albaca. En ese momento ella dijo: “¿Cuánto vale crecer en escenario de juzgados y fiscalías a consecuencia de una desidia judicial o negligencia estatal a la hora de poner un punto final en una investigación? ¿Cuánto vale la duda perpetua de saber si su padre biológico fue quien mató a su madre o qué tanto participó en ese crimen? ¿Cuánto vale el sufrimiento continuo de pasar una vida siendo la hija de Paulina, víctima de un femicidio impune de los hijos del poder? ¿Cuánto vale tener que hacer un juicio para cambiar el apellido y poder gozar de una identidad autónoma por fuera de la tragedia personal? ¿Cuánto vale la destrucción de los lazos familiares a temprana edad? ¿Cuánto vale la decisión de vivir en otra provincia por que Tucumán huele a muerte y a sangre para siempre?”. Según la abogada, estas mismas palabras se aplican para lo que sucedió el miércoles en la sede el fuero penal. Se llegó a un juicio por homicidio, y no hubo ni una prueba para demostrar quién fue la persona que realmente mató a Paulina.