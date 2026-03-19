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Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

En la Casa Rosada evaluaron el impacto de las polémicas por viajes y nuevas acusaciones, pero aseguraron que el funcionario seguirá en su cargo.

DISCULPAS. Adorni aseguró que lo sucedido no constituyó un delito. DISCULPAS. Adorni aseguró que lo sucedido no constituyó un delito.
Hace 1 Hs

El Gobierno nacional volvió a respaldar a Manuel Adorni y confirmó su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete, a pesar de las denuncias y de las polémicas recientes que generaron fuerte repercusión pública.

El tema fue analizado por las más altas autoridades durante el miércoles. Incluso se debatió la conveniencia de que el funcionario siguiera en su puesto. Sin embargo, cerca del cierre de la jornada, dos integrantes del gabinete nacional fueron contundentes: “Adorni está firme”, consignó Ámbito a partir de fuentes de la Casa Rosada.

De acuerdo con esas versiones, el propio jefe de Gabinete habría evaluado la posibilidad de dar un paso al costado, preocupado por el rechazo social que generaron algunos episodios recientes. Entre ellos, el viaje a Nueva York junto a su esposa dentro de una comitiva oficial y el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado.

Pese a ese escenario, desde el entorno oficial aseguran que el funcionario mantiene la calma. “Está tranquilo y confiado en poder seguir ejerciendo su tarea en el Gobierno”, indicó una alta fuente de la Casa Rosada.

Sin embargo, el panorama podría complejizarse en los próximos días. Adorni enfrenta nuevas denuncias vinculadas a la actividad de la consultora de su esposa, Bettina Angeletti. Según trascendió, la firma +BE, dedicada al coaching ejecutivo, desarrollo de talento y liderazgo, tendría contratos con empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado. La compañía fue fundada en julio de 2024.

En ese contexto, la diputada Marcela Pagano presentó una denuncia judicial. Además, la ex legisladora libertaria impulsó una segunda acusación relacionada con una propiedad en Exaltación de la Cruz que no habría sido declarada y que estaría a nombre de Angeletti.

Dentro del propio oficialismo reconocen el impacto del caso. “Llamó la atención lo mal que cayó en la sociedad el tema Adorni”, admitieron fuentes cercanas al Ejecutivo. Analistas políticos, por su parte, advierten que el nivel de tolerancia social tiende a reducirse en escenarios de deterioro económico.

Un contexto económico complejo

El debate sobre la continuidad del jefe de Gabinete se da en paralelo a la difusión de indicadores que reflejan dificultades en la economía. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el cuarto trimestre de 2025 la desocupación alcanzó el 7,5% de la población económicamente activa, lo que implica una suba de 1,1 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. En términos absolutos, el desempleo afecta a 1,64 millones de personas.

A esto se suman datos privados sobre el aumento de la morosidad en créditos, que superó el 10% en el sistema bancario y trepa hasta el 50% en el financiamiento para la compra de electrodomésticos.

En ese marco, también crecen las advertencias sobre el impacto político del caso. Las sospechas en torno a Adorni golpean uno de los ejes discursivos de la administración de La Libertad Avanza, centrado en el combate a la corrupción y a lo que el propio Gobierno denomina “las castas”. El jefe de Gabinete, además, fue uno de los principales voceros de esa denominada “batalla cultural”.

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