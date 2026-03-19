Pese a las denuncias, el Gobierno ratificó a Manuel Adorni en la Jefatura de Gabinete

En ese marco, también crecen las advertencias sobre el impacto político del caso. Las sospechas en torno a Adorni golpean uno de los ejes discursivos de la administración de La Libertad Avanza, centrado en el combate a la corrupción y a lo que el propio Gobierno denomina “las castas”. El jefe de Gabinete, además, fue uno de los principales voceros de esa denominada “batalla cultural”.