Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Tras la última paritaria del sector, las empleadas de casas particulares recibieron una actualización salarial escalonada que impacta directamente en el valor por hora y en los sueldos mensuales de mayo de 2026. Con el nuevo esquema, muchas trabajadoras y empleadores buscan saber cuánto corresponde cobrar o pagar por una jornada de 6 horas diarias.
El aumento acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares contempla subas acumulativas de:
1,8% en abril
1,6% en mayo
1,5% en junio
1,4% en julio
De esta manera, los salarios del personal doméstico volvieron a modificarse antes del pago del aguinaldo, previsto para junio.
Cómo calcular el sueldo de una empleada doméstica por 6 horas
Para calcular el salario mensual de una empleada doméstica que trabaja 6 horas por día, generalmente se toma una base aproximada de 120 horas mensuales, considerando una jornada de lunes a viernes.
Cuando la trabajadora presta servicios menos de 24 horas semanales suele utilizarse el valor por hora. En cambio, si supera ese límite, habitualmente se proporcionaliza el salario mensual correspondiente a cada categoría.
Cuánto cobra una empleada doméstica por 6 horas en mayo 2026
Tareas generales
Es la categoría más contratada para limpieza y mantenimiento del hogar.
Con retiro
$3.547,44 por hora
$425.692,80 por mes por 6 horas diarias
Sin retiro
$3.805,10 por hora
$456.612 por mes por 6 horas diarias
Cuidado de personas
Incluye asistencia y acompañamiento de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales.
Con retiro
$3.805,10 por hora
$456.612 por mes por 6 horas diarias
Sin retiro
$4.231,78 por hora
$507.813,60 por mes por 6 horas diarias
Tareas específicas
Corresponde a cocineras y personal con conocimientos particulares.
Con retiro
$4.022,91 por hora
$482.749,20 por mes por 6 horas diarias
Sin retiro
$4.387,44 por hora
$526.492,80 por mes por 6 horas diarias
Supervisores
Con retiro
$4.233,81 por hora
$508.057,20 por mes por 6 horas diarias
Sin retiro
$4.614,42 por hora
$553.730,40 por mes por 6 horas diarias
Caseros
$3.805,10 por hora
$456.612 por mes por 6 horas diarias
Qué otros conceptos debe pagar el empleador
Además del salario básico, los empleadores deben contemplar otros adicionales obligatorios:
Antigüedad: se suma un 1% adicional por cada año trabajado
Zona desfavorable: recargo del 30% en determinadas provincias
Aportes y contribuciones según la cantidad de horas trabajadas
Horas extras, en caso de exceder la jornada acordada
Empleadas domésticas: cuánto aumenta el salario hasta julio
El acuerdo paritario vigente establece aumentos mensuales hasta julio de 2026, con el objetivo de actualizar los ingresos frente a la inflación. El impacto también se verá reflejado en el aguinaldo y en las escalas salariales de todas las categorías del régimen de casas particulares.