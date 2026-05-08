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Empleadas domésticas: cuánto tengo que cobrar por 6 horas en mayo 2026

Tras la última paritaria, cambia la remuneración.

Para calcular el salario mensual de una empleada doméstica que trabaja 6 horas por día, generalmente se toma una base aproximada de 120 horas mensuales, considerando una jornada de lunes a viernes. Para calcular el salario mensual de una empleada doméstica que trabaja 6 horas por día, generalmente se toma una base aproximada de 120 horas mensuales, considerando una jornada de lunes a viernes. Diario Uno
Hace 9 Min

Tras la última paritaria del sector, las empleadas de casas particulares recibieron una actualización salarial escalonada que impacta directamente en el valor por hora y en los sueldos mensuales de mayo de 2026. Con el nuevo esquema, muchas trabajadoras y empleadores buscan saber cuánto corresponde cobrar o pagar por una jornada de 6 horas diarias.

El aumento acordado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares contempla subas acumulativas de:

1,8% en abril

1,6% en mayo

1,5% en junio

1,4% en julio

De esta manera, los salarios del personal doméstico volvieron a modificarse antes del pago del aguinaldo, previsto para junio.

Cómo calcular el sueldo de una empleada doméstica por 6 horas

Para calcular el salario mensual de una empleada doméstica que trabaja 6 horas por día, generalmente se toma una base aproximada de 120 horas mensuales, considerando una jornada de lunes a viernes.

Cuando la trabajadora presta servicios menos de 24 horas semanales suele utilizarse el valor por hora. En cambio, si supera ese límite, habitualmente se proporcionaliza el salario mensual correspondiente a cada categoría.

Cuánto cobra una empleada doméstica por 6 horas en mayo 2026

Tareas generales

Es la categoría más contratada para limpieza y mantenimiento del hogar.

Con retiro

$3.547,44 por hora

$425.692,80 por mes por 6 horas diarias

Sin retiro

$3.805,10 por hora

$456.612 por mes por 6 horas diarias

Cuidado de personas

Incluye asistencia y acompañamiento de niños, adultos mayores o personas con necesidades especiales.

Con retiro

$3.805,10 por hora

$456.612 por mes por 6 horas diarias

Sin retiro

$4.231,78 por hora

$507.813,60 por mes por 6 horas diarias

Tareas específicas

Corresponde a cocineras y personal con conocimientos particulares.

Con retiro

$4.022,91 por hora

$482.749,20 por mes por 6 horas diarias

Sin retiro

$4.387,44 por hora

$526.492,80 por mes por 6 horas diarias

Supervisores

Con retiro

$4.233,81 por hora

$508.057,20 por mes por 6 horas diarias

Sin retiro

$4.614,42 por hora

$553.730,40 por mes por 6 horas diarias

Caseros

$3.805,10 por hora

$456.612 por mes por 6 horas diarias

Qué otros conceptos debe pagar el empleador

Además del salario básico, los empleadores deben contemplar otros adicionales obligatorios:

Antigüedad: se suma un 1% adicional por cada año trabajado

Zona desfavorable: recargo del 30% en determinadas provincias

Aportes y contribuciones según la cantidad de horas trabajadas

Horas extras, en caso de exceder la jornada acordada

Empleadas domésticas: cuánto aumenta el salario hasta julio

El acuerdo paritario vigente establece aumentos mensuales hasta julio de 2026, con el objetivo de actualizar los ingresos frente a la inflación. El impacto también se verá reflejado en el aguinaldo y en las escalas salariales de todas las categorías del régimen de casas particulares.

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