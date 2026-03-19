Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

El punto central del escrito se enfocó en la relación entre la consultora +BE, propiedad de Angeletti, y la empresa National Shipping SA, una firma dedicada al transporte de hidrocarburos que mantiene vínculos comerciales con YPF, donde Adorni se desempeña como director. En su presentación, Pagano sostuvo que podría existir un esquema de retorno de fondos. La denuncia quedó radicada en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo. “Le retorna parte de esos fondos —bajo la forma de honorarios por servicios de consultoría— a la empresa de su cónyuge”, afirmó la legisladora en el escrito. El planteo incluyó la existencia de un “circuito triangular de flujos económicos” entre la naviera, la petrolera estatal y la consultora.