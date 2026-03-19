Analizan la situación de Adorni: “La inexperiencia le está costando caro”

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, lanzó duras críticas contra la gestión de Javier Milei al analizar la coyuntura política nacional. El mandatario no evitó referirse a la polémica por el uso del avión presidencial por parte de la pareja de Manuel Adorni, advirtiendo que este tipo de “descuidos” socavan la credibilidad de la Casa Rosada. Según Valdés, el Gobierno nacional está incurriendo en los mismos vicios que prometió erradicar: “Por la inexperiencia hoy pagan un costo alto; el electorado votó un cambio y no perdona que se repitan las mismas prácticas”, sentenció.
En esta línea, el mandatario provincial caracterizó a la administración central como un “gobierno muy confrontativo”, cuya actitud genera una exposición negativa inevitable.
Las críticas de Valdés llegaron en la misma jornada en la que se conoció que la diputada nacional y ex integrante de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, amplió su denuncia penal en contra del ministro coordinador.
Conflicto de intereses
La presentación judicial apuntó principalmente a un conflicto de intereses relacionado con la actividad profesional de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, y su vínculo con empresas que operan con el Estado.
El punto central del escrito se enfocó en la relación entre la consultora +BE, propiedad de Angeletti, y la empresa National Shipping SA, una firma dedicada al transporte de hidrocarburos que mantiene vínculos comerciales con YPF, donde Adorni se desempeña como director. En su presentación, Pagano sostuvo que podría existir un esquema de retorno de fondos. La denuncia quedó radicada en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo. “Le retorna parte de esos fondos —bajo la forma de honorarios por servicios de consultoría— a la empresa de su cónyuge”, afirmó la legisladora en el escrito. El planteo incluyó la existencia de un “circuito triangular de flujos económicos” entre la naviera, la petrolera estatal y la consultora.