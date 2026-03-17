El viaje de Adorni y su esposa: la Justicia pidió informes sobre la comitiva oficial

La Justicia Federal dio un paso clave en la investigación que rodea al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras el escándalo desatado por la presencia de su esposa, Bettina Angeletti, en la comitiva oficial durante la “Semana Argentina”, en Nueva York. La fiscal Alejandra Mángano solicitó formalmente a la Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, un informe detallado con el listado de todos los pasajeros que integraron el vuelo presidencial a Estados Unidos.