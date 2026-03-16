Denuncian a Manuel Adorni por contratos de la consultora de su esposa y por presuntas irregularidades en licitaciones

De acuerdo con la información difundida, Adorni fue designado director titular Clase A de YPF el 30 de enero de 2026. En 2025 se desempeñaba como secretario de Medios y el 5 de noviembre de ese año asumió como jefe de Gabinete. Es decir, los contratos entre la consultora de su esposa y la naviera se concretaron cuando ya ocupaba cargos en el Gobierno.