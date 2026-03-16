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Caso $LIBRA: la oposición reactiva la investigación en Diputados y apuntan a la Casa Rosada

Las llamadas registradas minutos antes del posteo oficial sugieren que fue en ese contacto donde Milei obtuvo el código del contrato, un dato que no era de acceso público.

Caso $Libra: agenda movida en Diputados. Caso $Libra: agenda movida en Diputados.
Hace 2 Hs

La oposición en la Cámara de Diputados volverá a la carga esta tarde, tras las revelaciones del peritaje telefónico que vincula directamente a Javier Milei y Karina Milei con la estafa de la criptomoneda $Libra.

A las 16.15, en el Anexo de la Cámara Baja, los bloques que integraron la comisión investigadora brindarán una conferencia de prensa para anunciar los próximos pasos institucionales, con la sombra del juicio político en el horizonte.

El reciente peritaje al celular del lobista Mauricio Novelli confirmó las sospechas que el grupo liderado por Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) plasmó en su informe final: existió un vínculo previo y directo entre el Presidente y los creadores del token. 

Las llamadas registradas minutos antes del posteo oficial sugieren que fue en ese contacto donde Milei obtuvo el código del contrato, un dato que no era de acceso público.

Un punto de quiebre en la investigación es la cifra de afectados. Mientras el mandatario minimizó el impacto asegurando que apenas cinco argentinos operaron con $Libra, los informes técnicos recibidos por la comisión revelaron una realidad distinta: 114.410 billeteras virtuales registraron pérdidas, y solo en la exchange Ripio operaron 1.329 ciudadanos.

El escenario político en el Congreso también muestra fisuras entre los aliados:, ya que el bloque MID, que conduce Oscar Zago, comenzó a tomar distancia de la defensa cerrada del Ejecutivo. 

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