Mauricio Novelli planeaba otro "megaevento cripto" con Milei, pero naufragó entre el lujo y los tribunales

Mauricio Novelli se sentía intocable. Tras lograr que Javier Milei cerrara el Tech Forum 2024, el mundo financiero -que antes lo miraba con recelo- se rindió a sus pies. En la primera fila de su evento se mezclaban el vocero Manuel Adorni, "Yuyito" González y modelos de alto perfil. Todo parecía parte de un plan: el lanzamiento de la criptomoneda $Libra y la expansión de su marca a Paraguay y Europa.
Sin embargo, el peritaje de su teléfono transformó el éxito en una "caja de Pandora". Los chats -según reveló el diario Clarín- mostraron una vida de excesos -relojes de lujo, Mercedes Benz y blindajes automotrices- financiada por un esquema que hoy la Justicia investiga como una estafa.
Entre los documentos más comprometedores figura un borrador que menciona un presunto pago de 5 millones de dólares a cambio del respaldo presidencial a Hayden Davis.
Del monoambiente al Sheraton
La relación con Milei nació en 2020, en capacitaciones precarias entre barbijos y sándwiches de miga. Con el ascenso del "outsider" a la Casa Rosada, Novelli monetizó el acceso al poder. El Tech Forum 2 se proyectaba para abril de 2025 en sedes de lujo como el Alvear Icon y el Sheraton, con patrocinios "Diamond" de hasta U$S 200.000. El esquema era claro: según testimonios recolectados por "The New York Times", acceder a una reunión privada con el Presidente tenía un costo de U$S 50.000.
El proyecto se hundió cuando estalló el escándalo de $Libra, según lo publicó el diario Clarín. El silencio en los grupos de WhatsApp y el vaciamiento de cajas de seguridad marcaron el fin de una era. Hoy, las promesas de expansión internacional se han esfumado, y dejaron atrás un rastro de facturas impagas y causas judiciales que apenas comienzan a mostrar su verdadero alcance.