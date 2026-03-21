Mauricio Novelli planeaba otro "megaevento cripto" con Milei, pero naufragó entre el lujo y los tribunales

Del monoambiente al Sheraton

La relación con Milei nació en 2020, en capacitaciones precarias entre barbijos y sándwiches de miga. Con el ascenso del "outsider" a la Casa Rosada, Novelli monetizó el acceso al poder. El Tech Forum 2 se proyectaba para abril de 2025 en sedes de lujo como el Alvear Icon y el Sheraton, con patrocinios "Diamond" de hasta U$S 200.000. El esquema era claro: según testimonios recolectados por "The New York Times", acceder a una reunión privada con el Presidente tenía un costo de U$S 50.000.