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Mauricio Novelli planeaba otro "megaevento cripto" con Milei, pero naufragó entre el lujo y los tribunales

Tras el éxito del "Tech Forum 2024", el lobista preparaba una edición ambiciosa en el Sheraton con Manuel Adorni como orador.

La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei. La selfie de Mauricio Novelli con Javier Milei.
Hace 46 Min

Mauricio Novelli se sentía intocable. Tras lograr que Javier Milei cerrara el Tech Forum 2024, el mundo financiero -que antes lo miraba con recelo- se rindió a sus pies. En la primera fila de su evento se mezclaban el vocero Manuel Adorni, "Yuyito" González y modelos de alto perfil. Todo parecía parte de un plan: el lanzamiento de la criptomoneda $Libra y la expansión de su marca a Paraguay y Europa.

Sin embargo, el peritaje de su teléfono transformó el éxito en una "caja de Pandora". Los chats -según reveló el diario Clarín- mostraron una vida de excesos -relojes de lujo, Mercedes Benz y blindajes automotrices- financiada por un esquema que hoy la Justicia investiga como una estafa. 

Entre los documentos más comprometedores figura un borrador que menciona un presunto pago de 5 millones de dólares a cambio del respaldo presidencial a Hayden Davis.

Del monoambiente al Sheraton

La relación con Milei nació en 2020, en capacitaciones precarias entre barbijos y sándwiches de miga. Con el ascenso del "outsider" a la Casa Rosada, Novelli monetizó el acceso al poder. El Tech Forum 2 se proyectaba para abril de 2025 en sedes de lujo como el Alvear Icon y el Sheraton, con patrocinios "Diamond" de hasta U$S 200.000. El esquema era claro: según testimonios recolectados por "The New York Times", acceder a una reunión privada con el Presidente tenía un costo de U$S 50.000.

El proyecto se hundió cuando estalló el escándalo de $Libra, según lo publicó el diario Clarín. El silencio en los grupos de WhatsApp y el vaciamiento de cajas de seguridad marcaron el fin de una era. Hoy, las promesas de expansión internacional se han esfumado, y dejaron atrás un rastro de facturas impagas y causas judiciales que apenas comienzan a mostrar su verdadero alcance.

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