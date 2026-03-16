Causa $Libra: los próximos pasos de la justicia tras el peritaje clave por la criptomoneda

La investigación judicial por la caída de la criptomoneda $Libra entró en una fase definitoria. El peritaje oficial al teléfono del lobista Mauricio Novelli, incorporado formalmente por el fiscal Eduardo Taiano, dejó al descubierto un entramado de comunicaciones directas con la cúpula del Gobierno y la existencia de un "acuerdo final" por U$S5 millones para promocionar el token.