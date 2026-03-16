Causa $Libra: los próximos pasos de la justicia tras el peritaje clave por la criptomoneda

La investigación judicial por la caída de la criptomoneda $Libra entró en una fase definitoria. El peritaje oficial al teléfono del lobista Mauricio Novelli, incorporado formalmente por el fiscal Eduardo Taiano, dejó al descubierto un entramado de comunicaciones directas con la cúpula del Gobierno y la existencia de un "acuerdo final" por U$S5 millones para promocionar el token.
El cronograma de las llamadas
La Dirección de Apoyo Tecnológico (DATIP) logró reconstruir la frenética actividad del 14 de febrero de 2025, día del lanzamiento:
- La previa: Novelli contactó a Javier Milei cuatro veces entre las 18.44 y las 18.58.
- El posteo: a las 19.01, el Presidente publicó en X el mensaje invitando a comprar el token.
- El después: dos minutos después, a las 19.03, se registró una nueva comunicación. El contacto siguió hasta la medianoche, incluyendo una videollamada por WhatsApp de cuatro minutos entre Novelli, Karina Milei y Santiago Caputo.
El "acuerdo final" de los 5 millones
El hallazgo más sensible es una nota del 11 de febrero titulada "Acuerdo final con H" (en referencia a Hayden Davis, creador de la cripto). El texto detalla tres pagos:
1- "U$S 1,5 millones" iniciales (efectivo o tokens).
2- "U$S 1,5 millones" por el anuncio de Milei nombrando a Davis como asesor.
3- "U$S 2 millones" por un contrato de tecnología con el Estado argentino.
Con estas pruebas, el fiscal Taiano -quien tiene delegada la causa- analiza pedir citaciones a indagatoria. El expediente investiga los delitos de estafa, cohecho y tráfico de influencias, centrándose en cómo el posteo presidencial disparó el valor del token de 0,01 a 5 dólares, lo que permitió que un grupo de operadores retirara 100 millones de dólares antes del colapso.