Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

El año avanza rápido y con ello las expectativas por el Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo. Este refuerzo económico se entrega tanto en la primera mitad del año como al final del mismo y resulta una ayuda tanto para el consumo personal como una herramienta clave para equilibrar cuentas o afrontar gastos acumulados. Tanto jubilados como pensionados pueden cobrar este “sueldo extra” bajo un régimen basado en el cronograma de pagos previsto por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)