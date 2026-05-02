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Aguinaldo 2026 para jubilados y pensionados: ¿cuándo se cobra y cómo calcularlo?

Los titulares de Anses podrán cobrar el Sueldo Anual Complementario (SAC) según los plazos dispuestos por el organismo previsional.

El Sueldo Anual Complementario alcanza a los jubilados y pensionados. El Sueldo Anual Complementario alcanza a los jubilados y pensionados. (Imagen web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • ANSES pagará el aguinaldo 2026 a jubilados y pensionados en junio y diciembre en Argentina para reforzar sus ingresos, siguiendo el cronograma oficial según la terminación del DNI.
  • El monto es el 50% del mejor haber del semestre. Trabajadores registrados también lo percibirán con tope al 30 de junio, contando con una prórroga legal de cuatro días hábiles.
  • Este refuerzo es clave para el consumo y el equilibrio de cuentas personales. Se espera que el pago dinamice la economía interna durante el cierre de cada semestre del año 2026.
Resumen generado con IA

El año avanza rápido y con ello las expectativas por el Sueldo Anual Complementario (SAC) o aguinaldo. Este refuerzo económico se entrega tanto en la primera mitad del año como al final del mismo y resulta una ayuda tanto para el consumo personal como una herramienta clave para equilibrar cuentas o afrontar gastos acumulados. Tanto jubilados como pensionados pueden cobrar este “sueldo extra” bajo un régimen basado en el cronograma de pagos previsto por la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses)

Falta poco para el aguinaldo 2026: cuándo se cobra, cómo calcularlo y quiénes recibirán el pago

Falta poco para el aguinaldo 2026: cuándo se cobra, cómo calcularlo y quiénes recibirán el pago

Jubilados y pensionados tienen acceso a este derecho laboral que se bona en dos partes: una al cerrar el primer semestre  y otra al finalizar el segundo (diciembre). El monto es el 50% de sueldo bruto más alto de ese semestre (incluyendo básicos y variables). Las personas beneficiarias del sistema previsional argentino deben tener en cuenta el programa publicado por el Anses.

¿Cuándo cobran jubilados y pensionados el SAC?

Los beneficiarios de Anses tienen acceso al aguinaldo. Estos deben cobrarlo junto con su haber mensual y verlo reflejado en su recibo de jubilación. Los plazos dependen del cronograma de pagos de Anses, por lo que el esquema se rige bajo la terminación del DNI de los titulares. Aunque aún no está confirmado este programa, los jubilados y pensionados recibirán el SAC a lo largo del sexto mes del año.

Más allá del sector previsional, el resto de los trabajadores registrados también aguarda definiciones sobre el depósito. Según establece la legislación laboral vigente, la primera cuota del SAC debe cancelarse, en teoría, con fecha límite al 30 de junio. Sin embargo, las empresas cuentan con un margen de gracia de hasta cuatro días hábiles para efectivizar el pago.

Debido al calendario de este año, el plazo máximo legal para que el dinero esté acreditado en las cuentas sueldo se extenderá hasta el 6 de julio. Por su parte, para el personal de casas particulares, el pago suele concretarse durante la última jornada laboral del mes de junio.

¿Cómo calcular el monto exacto?

Para saber cuánto se percibirá, se debe tomar como referencia el salario mensual más alto percibido durante el primer semestre (de enero a junio). El refuerzo equivale al 50% de esa remuneración. En este cálculo se deben incluir no solo el sueldo básico, sino también los conceptos variables como horas extras o comisiones.

En los casos de aquellos empleados que no hayan prestado servicios durante los seis meses completos, el pago no se anula, sino que se liquida de manera proporcional. La fórmula para este escenario es sencilla: se divide el mejor sueldo del semestre por 12 y luego se multiplica ese resultado por la cantidad de meses trabajados.

¿Quiénes perciben el beneficio?

El Sueldo Anual Complementario alcanza a un amplio espectro de la fuerza laboral y pasiva del país:

  • Trabajadores en relación de dependencia del sector público.
  • Trabajadores del sector privado.
  • Personal de casas particulares debidamente registrado.
  • Jubilados y pensionados que se encuentran bajo la órbita de la Anses.
Temas Administración Nacional de la Seguridad Social Anses
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