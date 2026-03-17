Máximo Kirchner compartió un video de Cristina en el balcón: “Nunca caminarás sola”

El diputado nacional Máximo Kirchner (Unión por la Patria) publicó en redes sociales un video alusivo a la citación a declarar en los tribunales de su madre, la ex presidenta Cristina Kirchner, en el que se la ve saludando desde el balcón y con la leyenda “nunca caminarás sola”.
En una publicación en Instagram, se puede observar a Cristina Kirchner minutos antes de dirigirse a los tribunales de Comodoro Py, con la misma vestimenta con la que poco después se la vio salir de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria, para cumplir con la citación del Tribunal Oral Federal 7.
En el video, de pocos segundos y filmado desde el interior del departamento, se puede ver a la ex mandataria saludando desde el balcón y se escucha como fondo a sus simpatizantes desde la calle cantando que “a Cristina, cueste lo que cueste, a Cristina la vamos a liberar”.