Milei denunció una “mafia mediática” para blindar al Gobierno por las revelaciones del caso $Libra

El presidente Javier Milei calificó de "mafia mediática" al periodismo tras la difusión de nuevas pruebas en el "Caso $Libra". El mandatario reposteó un duro mensaje de la diputada Juliana Santillán contra el Grupo Clarín, acusándolos de una "campaña sucia" motivada por la falta de pauta oficial y la búsqueda de inestabilidad financiera.
La reacción presidencial ocurrió tras la filtración de un peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, lobista de la criptomoneda $Libra, que revelaría un presunto acuerdo de U$S 5 millones para que Milei promocionara el activo digital en febrero de 2025. Según fuentes del entorno presidencial, la estrategia del Ejecutivo es el silencio: no designarán abogados de confianza ni harán aclaraciones ante la justicia mientras el mandatario no sea imputado formalmente.
El "operativo blindaje" no solo busca contener el impacto del escándalo cripto, sino también la polémica por los viajes del vocero Manuel Adorni con su esposa en el avión presidencial. En este clima de tensión, Milei viajará hoy a Córdoba para disertar en la Bolsa de Comercio local, acompañado por Adorni en un gesto de respaldo explícito.
En paralelo, la ministra Sandra Pettovello salió al cruce de las versiones que la vinculaban con Novelli, al negar enfáticamente haber recibido al lobista.