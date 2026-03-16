Milei denunció una “mafia mediática” para blindar al Gobierno por las revelaciones del caso $Libra

La reacción presidencial ocurrió tras la filtración de un peritaje al teléfono de Mauricio Novelli, lobista de la criptomoneda $Libra, que revelaría un presunto acuerdo de U$S 5 millones para que Milei promocionara el activo digital en febrero de 2025. Según fuentes del entorno presidencial, la estrategia del Ejecutivo es el silencio: no designarán abogados de confianza ni harán aclaraciones ante la justicia mientras el mandatario no sea imputado formalmente.