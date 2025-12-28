Secciones
Escándalo en la AFA: revelan el desvío de U$S42 millones a cuentas fantasmas en Miami

Una empresa radicada en Estados Unidos, contratada por la entidad, recaudó U$S260 millones en los últimos cuatro años. Es administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, quien mantiene una relación cercana con Claudio “Chiqui” Tapia.

SOSPECHADOS. Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino son investigados por el manejo de los fondos de la AFA. SOSPECHADOS. Claudio "Chiqui" Tapia y Pablo Toviggino son investigados por el manejo de los fondos de la AFA. FOTO TOMADA DE CLARIN.COM
Hace 2 Hs

El manejo de los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a quedar bajo la lupa tras una investigación periodística que reveló movimientos financieros irregulares vinculados a la recaudación internacional del organismo. El trabajo, publicado por el diario La Nación, expuso operaciones realizadas a través de una empresa radicada en Estados Unidos que concentró ingresos millonarios provenientes de partidos amistosos, derechos de televisación y acuerdos comerciales.

De acuerdo con la investigación, que lleva las firmas de los periodistas Ignacio Grimaldi, Nicolás Pizzi y Hugo Alconada Mon, en los últimos cuatro años esa firma acumuló más de U$S260 millones en cuentas bancarias de entidades financieras estadounidenses. Sin embargo, solo una porción de ese dinero habría sido transferida a la AFA para cubrir gastos institucionales. El resto quedó bajo sospecha luego de que se detectaran desvíos hacia sociedades sin actividad declarada y con estructuras opacas.

Renunciaron dos jueces del Tribunal de Disciplina de la AFA en medio de las investigaciones judiciales

Renunciaron dos jueces del Tribunal de Disciplina de la AFA en medio de las investigaciones judiciales

Según reveló La Nación, al menos U$S42 millones terminaron en compañías registradas en el estado de Florida que no contaban con empleados ni operaciones comerciales visibles. A su vez, otros U$S109,9 millones fueron canalizados hacia un agente financiero en Uruguay, que operó mediante un vehículo radicado en las Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado de baja transparencia fiscal.

La documentación analizada por el medio también señala que parte de los fondos fue utilizada para solventar gastos en distintos países, incluyendo consumos vinculados a bienes y servicios de lujo. El eje de estas operaciones habría sido TourProdEnter LLC, una empresa creada en 2021 y designada como representante comercial exclusiva de la AFA para el exterior.

Imputaron a Claudio "Chiqui" Tapia por presunta retención indebida de aportes jubilatorios de la AFA

Imputaron a Claudio Chiqui Tapia por presunta retención indebida de aportes jubilatorios de la AFA

Esa sociedad está administrada por Erica Gillette, pareja del productor teatral Javier Faroni, quien mantiene una relación cercana con Claudio “Chiqui” Tapia. Faroni, además, tuvo participación en el ámbito político durante el gobierno de Alberto Fernández, como integrante del directorio de Aerolíneas Argentinas, y fue diputado bonaerense por el espacio liderado por Sergio Massa. Aunque ni Tapia ni el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, figuran directamente en los registros bancarios, varios de los movimientos coinciden con actividades oficiales del seleccionado argentino y de la dirigencia de la entidad.

En los papeles también aparecen mencionados la esposa de Toviggino y una sociedad vinculada al círculo dirigencial como receptoras de parte de los fondos investigados, lo que amplía el alcance de las sospechas.

Escándalo AFA–Sur Finanzas: la Justicia pidió datos por los vuelos a la mansión atribuida a Toviggino

Escándalo AFA–Sur Finanzas: la Justicia pidió datos por los vuelos a la mansión atribuida a Toviggino

La revelación periodística se conoció apenas días después de que “Chiqui” Tapia y Toviggino fueran imputados formalmente por la Justicia. El fiscal en lo penal económico Claudio Roberto Navas Rial los incluyó en una causa que investiga la presunta retención indebida de aportes jubilatorios de empleados de la AFA y de clubes del fútbol argentino.

La investigación, que tramita ante el juez Diego Amarante, apunta a una deuda superior a los 19 mil millones de pesos. Se trata de la primera de tres causas abiertas en las que aparecen involucrados los principales dirigentes del fútbol argentino, en un escenario judicial que suma tensión a la conducción de la AFA.

Temas Aerolíneas ArgentinasAsociación del Fútbol ArgentinoAlberto FernándezLa NaciónSergio MassaFrente RenovadorClaudio "Chiqui" TapiaEstados Unidos
