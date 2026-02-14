Cambios clave para el control de la Mosca de la Fruta

A través de su Resolución 137/2026, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) actualizó de manera integral su Programa Nacional de Moscas de la Fruta (Procem), adecuándolo a los avances técnicos y las condiciones de la plaga en el país.
Dicha normativa, publicada el martes pasado en el Boletín Oficial, unifica más de veinte normas, actualiza definiciones e introduce nuevos conceptos internacionales, para la vigilancia y manejo integrado de aquellas especies de Moscas de la Fruta presentes en la Argentina, y para la prevención y detección precoz de aquellas especies de mosca ausentes.
Principales modificaciones
Consolidación normativa
Abroga más de veinte regulaciones previas para reducir la complejidad administrativa y facilitar el acceso a la normativa.
Revisión de áreas
Actualiza las condiciones de las áreas y la condición fitosanitaria de la plaga en el país de acuerdo a la situación actual de la misma.
Nómina de hospedantes
Actualiza el listado de productos vegetales considerados hospedantes, sobre los cuales se establecen las medidas de control y fiscalización.
Lugares y Sitios de Producción Libres (LPL/SPL)
Introduce el concepto y establece los requisitos técnicos para que establecimientos productivos o áreas limitadas puedan ser reconocidos como libres de la plaga, dando nuevas oportunidades al mercado nacional y con proyección internacional.
Gestión de la información basada en la implementación de registros electrónicos
Mejora la trazabilidad de los frutos hospedantes y agiliza la toma de decisiones oportuna.
La norma, que se fundamenta en la Ley N° 27.233 y entrará en vigencia a partir de los 30 días hábiles de su publicación en el Boletín Oficial, busca fortalecer la competitividad de las cadenas frutihortícolas, haciendo foco en la prevención y el mantenimiento de las áreas protegidas mediante el manejo integrado en áreas amplias.
Empaque de frutas
Por otro lado, el organismo nacional dictó una nueva resolución que establece el marco normativo aplicable a los establecimientos autorizados al empaque de frutas a campo en diferentes regiones del país, con el propósito de fortalecer la trazabilidad, la inocuidad y la calidad de estos productos.
La Resolución 136/2026, publicada el miércoles en el Boletín Oficial, establece las definiciones y alcances del empaque a campo, entendiéndose como el proceso integrado de recolección, acondicionamiento, empacado e identificación del producto frutícola, realizado en el mismo sitio o predio de cultivo, y define los requisitos que deben cumplir los establecimientos donde se desarrollan estas actividades.
La Resolución se implementará de manera gradual y por producto. En esta primera etapa el marco normativo y el registro de establecimientos de empaque a campo resultan aplicables exclusivamente para la uva, sin perjuicio de la futura incorporación de otras frutas, conforme a la evaluación de factibilidad y a las necesidades regionales.