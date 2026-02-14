Las heladas en Florida dejaron resultados calamitosos para los productores

La protección contra heladas consiste en rociar continuamente agua sobre las hileras del cultivo para crear una capa de hielo termo-protectora que mantiene la temperatura de la planta y del fruto por encima del punto de congelación. Este proceso es muy meticuloso y normalmente funciona –a menos que el aire se enfríe demasiado–. Si el termómetro cae por debajo de 25 grados Fahrenheit (–3,8 °C), el peso del hielo puede romper hojas y ramas, e incluso derribar plantas completas. Esto fue exactamente lo que ocurrió en Florida ese fin de semana.