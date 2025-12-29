Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

El detonante principal de este "éxodo judicial" es el avance de una investigación que involucra el desvío de al menos U$S42.000.000 desde cuentas de la AFA hacia sociedades fantasma radicadas en Florida, Estados Unidos. La justicia estadounidense, en colaboración con denuncias locales presentadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y particulares, rastrea una red de transferencias vinculadas a contratos de marketing y partidos amistosos de la Selección Nacional. Este escándalo, que también salpica a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, ha dejado a los jueces en una posición ética insostenible dentro de los tribunales internos de la calle Viamonte, según dijeron.