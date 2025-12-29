Secciones
Un camarista tucumano renunció al Tribunal de Ética de la AFA

Son varios los magistrados que dejaron su lugar en la entidad madre del fútbol por la investigación por presuntos desvíos de dinero

El camarista federal Ricardo Sanjuan. El camarista federal Ricardo Sanjuan.
El camarista tucumano Ricardo Sanjuan se sumó a la lista de jueces federales que renunciaron al tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino en medio de una investigación por desvío de dinero y otras irregularidades que tienen a Claudio “Chiqui” Tapia y a Pablo Toviggino, presidente y tesorero de AFA, en el centro de la atención judicial.

La salida de destacados magistrados de los órganos de ética y disciplina de la entidad madre del fútbol argentino marca un punto de inflexión. El avance de causas por presunto fraude, lavado de dinero y desvíos millonarios a sociedades fantasma en Estados Unidos forzó el alejamiento de los funcionarios judiciales, quienes alegan incompatibilidades y riesgos de conflictos de interés.

Escándalo en la AFA: investigan transferencias por U$S500.000 a empresas vinculadas con Toviggino

Escándalo en la AFA: investigan transferencias por U$S500.000 a empresas vinculadas con Toviggino

En los últimos días se habían confirmado las renuncias de figuras clave del Poder Judicial que integraban los tribunales de Ética y Disciplina de la entidad. Entre los nombres más resonantes se encuentran Diego Barroetaveña, presidente de la Cámara de Casación Federal, y Juan Ignacio Pérez Curci, juez de la Cámara Federal de Mendoza. Ambos magistrados, que además poseen el rol de conjueces de la Corte Suprema de Justicia, presentaron sus dimisiones en un contexto de creciente presión social y judicial sobre la gestión de Tapia.

El detonante principal de este "éxodo judicial" es el avance de una investigación que involucra el desvío de al menos U$S42.000.000 desde cuentas de la AFA hacia sociedades fantasma radicadas en Florida, Estados Unidos. La justicia estadounidense, en colaboración con denuncias locales presentadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) y particulares, rastrea una red de transferencias vinculadas a contratos de marketing y partidos amistosos de la Selección Nacional. Este escándalo, que también salpica a Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, ha dejado a los jueces en una posición ética insostenible dentro de los tribunales internos de la calle Viamonte, según dijeron.

Escándalo en la AFA: la quinta de Pilar investigada por la Justicia valdría varios millones de dólares más que lo declarado en la escritura

Escándalo en la AFA: la quinta de Pilar investigada por la Justicia valdría varios millones de dólares más que lo declarado en la escritura

Públicamente, las razones de las renuncias se fundamentan en la incompatibilidad de funciones y la necesidad de evitar conflictos de interés. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) había presentado un reclamo formal ante la Corte Suprema, advirtiendo que la participación de jueces activos en tribunales privados de una asociación civil vulnera la independencia judicial. Además, al ser Barroetaveña y Pérez Curci conjueces del máximo tribunal, existía el riesgo concreto de que debieran intervenir en instancias superiores sobre las mismas causas que hoy investigan a la cúpula de la AFA.

Antes de estas salidas, ya se habían registrado otras bajas significativas. El juez federal Néstor Barral (Camarista de San Martín) y funcionarios como Esteban Mahiques también se apartaron de sus cargos en el Tribunal de Disciplina. Hasta hace poco, la AFA contaba con una plantilla de 26 magistrados y funcionarios judiciales en sus órganos internos, una práctica histórica utilizada para dotar de "prestigio" a las decisiones de la entidad.

Escándalo en la AFA: quién es Javier Faroni, el productor teatral que pasó a manejar negocios millonarios vinculados al fútbol

Escándalo en la AFA: quién es Javier Faroni, el productor teatral que pasó a manejar negocios millonarios vinculados al fútbol

La situación actual deja a la conducción de Tapia en un escenario de extrema debilidad institucional. Con allanamientos recientes en la sede de Viamonte y en clubes vinculados a la financiera "Sur Finanzas", la justicia busca determinar si el dinero del fútbol fue utilizado para maniobras de lavado de activos.

Así, en las últimas horas se conoció que Sanjuan, que al igual que sus colegas integraba el Tribunal de Ética desde octubre de 2024. Según trascendió, en la dimisión enviada por mail se explica que razones institucionales fundamentan la decisión, como una manera de descomprimir las presiones que estaban surgiendo para los judiciales en el marco de la investigación.

Escándalo en la AFA: la empresa que maneja los ingresos internacionales de la entidad aparece como su mayor deudora en los balances oficiales

Escándalo en la AFA: la empresa que maneja los ingresos internacionales de la entidad aparece como su mayor deudora en los balances oficiales

¿Cómo estaba integrado el Tribunal de Ética?

Presidente

Dr. Diego Barroetaveña

Vicepresidente

Dr. Manuel Fernández

Miembros

Dr. Antonio Bustamante

Dr. José Bustos

Dr. Roberto Minguillón

Dr. Matías Mancini

Dr. Mario Kohan

Dr. Ricardo Sanjuan

Dr. Ramiro González

Dr. Juan Rodríguez

Dr. Pablo Morán

