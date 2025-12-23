Escándalo AFA–Sur Finanzas: la Justicia pidió datos por los vuelos a la mansión atribuida a Toviggino

La investigación por presunto lavado de dinero sumó en las últimas horas un nuevo capítulo vinculado a los movimientos aéreos hacia una lujosa propiedad de Villa Rosa, en Pilar. La Justicia solicitó información detallada sobre el helicóptero que aterrizó en reiteradas oportunidades en esa vivienda, cuyo verdadero propietario sería, según la hipótesis judicial, el tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino.
De acuerdo con fuentes del expediente, el juez Marcelo Aguinsky requirió a la empresa Flyzar que remita el detalle completo de los vuelos realizados durante el último año por un helicóptero Bell 429 GlobalRanger, matrícula LV-FKY. Se trata de la aeronave identificada como la que utilizó el helipuerto de la mansión que fue allanada recientemente y sobre la cual pesa un embargo preventivo.
Según una investigación periodística previa, ese helicóptero habría realizado 42 viajes a la propiedad de Pilar en apenas seis meses, entre el 14 de mayo y el 21 de noviembre del corriente año. La última vez que la nave fue registrada en el lugar ocurrió justamente el 21 de noviembre, en una vivienda que cuenta con helipuerto propio.
El helicóptero es operado por Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., empresa perteneciente a Gustavo Carmona, conocida comercialmente como Flyzar. Esa firma mantiene antecedentes de vínculo con la AFA (fue contratada para trasladar a la selección argentina durante el Mundial de Rusia 2018).
La causa apunta a esclarecer el origen de los fondos utilizados para la compra de la mansión, adquirida el año pasado por Real Central S.R.L., sociedad registrada a nombre de Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, jubilada. Ambos figuran también como titulares de 54 vehículos de lujo y de colección secuestrados durante el allanamiento, además de otra propiedad en un country de Pilar. Sin embargo, ninguno presenta ingresos declarados acordes a ese patrimonio.
Pantano tiene antecedentes como dirigente en la AFA y, según surge del expediente, en el procedimiento judicial aparecieron elementos que refuerzan la conexión con Toviggino: en la vivienda se hallaron un bolso institucional de la AFA, una plaqueta de Barracas Central a su nombre y cédulas azules de los vehículos emitidas a nombre de familiares del tesorero.
Otro punto clave de la investigación gira en torno al helipuerto, de 30 por 30 metros, que figura registrado a nombre de Pantano. El juez Aguinsky ordenó medidas para determinar los vuelos realizados y la identidad de sus ocupantes. En ese marco, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fue consultada por los registros de aterrizajes, pero respondió que no cuenta con esa información, ya que el control debe llevarse en un libro que debe conservar el titular del helipuerto.
Durante el allanamiento, ese registro no fue encontrado. Pese a ello, en los últimos días personal de ANAC se presentó en la propiedad para buscar el libro, una maniobra que generó sorpresa dentro del ámbito judicial, dado que ya se sabía que el documento no estaba allí.
La ANAC sí informó que posee el listado de pilotos que solicitaron autorización a la torre de control para operar en el helipuerto. El juez pidió formalmente esa nómina completa desde el inicio de las operaciones hasta la actualidad. Una vez incorporada al expediente, permitirá citar a los pilotos como testigos y avanzar en la identificación de los pasajeros que ingresaron a la mansión bajo investigación.
La causa continúa abierta y no se descartan nuevas medidas en un expediente que vuelve a cruzar finanzas, fútbol y poder.