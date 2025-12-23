Escándalo AFA–Sur Finanzas: la Justicia pidió datos por los vuelos a la mansión atribuida a Toviggino

Otro punto clave de la investigación gira en torno al helipuerto, de 30 por 30 metros, que figura registrado a nombre de Pantano. El juez Aguinsky ordenó medidas para determinar los vuelos realizados y la identidad de sus ocupantes. En ese marco, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) fue consultada por los registros de aterrizajes, pero respondió que no cuenta con esa información, ya que el control debe llevarse en un libro que debe conservar el titular del helipuerto.