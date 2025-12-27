Renunciaron dos jueces del Tribunal de Disciplina de la AFA en medio de las investigaciones judiciales

Las dimisiones se producen en paralelo al avance de causas por fraude, evasión y lavado de dinero que involucran a la conducción de la AFA, encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia y su tesorero Pablo Toviggino. Pero el detonante inmediato fue institucional: un pedido formal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) ante la Corte Suprema para que se disponga el cese de funciones de todos los magistrados del Poder Judicial que integran órganos disciplinarios y éticos de la AFA.