Con la causa judicial avanzando, “Chiqui” Tapia celebró en Lusail los tres años del Mundial

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a ubicarse en el centro de la escena con un video grabado desde el Estadio Lusail, el escenario donde la selección argentina conquistó el Mundial Qatar 2022. A tres años de aquella jornada histórica, el dirigente celebró el aniversario desde el mismo lugar donde la Albiceleste levantó la Copa del Mundo. Tapia se encuentra en Doha por cuestiones vinculadas a su rol en FIFA y por su presencia en la final de la Copa Árabe.
En una publicación realizada a la misma hora en que se disputó la final frente a Francia, Tapia expresó un mensaje que rápidamente se viralizó. “Hoy se cumplen tres años, en el mismo estadio, a la misma hora... Acá salimos campeones del mundo. Acá ganamos la tercera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante Argentina! ¡Vamos por la cuarta!”, dijo el dirigente, con el Lusail iluminado de fondo.
Horas antes, ya había homenajeado la fecha con otro posteo con imágenes de la coronación. “Tanto lo soñamos que un día se dio. Momentos que llevaré por siempre en el corazón. Sí, fuimos y somos Campeones del Mundo”, escribió junto a una foto celebrando con el trofeo. La publicación se sumó a una serie de mensajes que Tapia dedicó durante la jornada para recordar el título.
"VAMOS ARGENTINA, VAMOS POR LA CUARTA"
Chiqui Tapia desde el Lusail donde hace 3 años Argentina levantó la copa del mundo
Mientras tanto, el dirigente también participó de reuniones oficiales como parte de su función en la Comisión de Reglas de Juego. Durante su estadía en Doha, compartió momentos con hinchas y jugadores que viajaron a la Copa Árabe y aprovecharon la fecha para recordar el aniversario.
El homenaje y el contexto judicial
El viaje de Tapia coincidió con días de alta exposición en el ámbito local. Su nombre volvió a aparecer en el debate público tras el reconocimiento que la AFA le otorgó a Rosario Central como “campeón de Liga”, por ser el equipo con más puntos acumulados durante el año. Además, el presidente de la AFA continúa involucrado en la investigación del Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que busca esclarecer la propiedad de más de 50 autos de alta gama encontrados en una mansión de Pilar.
A pesar de ese contexto, Tapia publicó nuevos mensajes en redes sociales para reforzar el recuerdo del Mundial. Uno de ellos estuvo dedicado especialmente a Lionel Messi. “Gracias, Leo Messi, por defender la Albiceleste con amor propio y por demostrar que con trabajo, constancia y sacrificio se puede lograr todo. Gracias a La Scaloneta por la enorme alegría que nos dieron. ¡Unidos, vamos por la cuarta!”, escribió el dirigente.