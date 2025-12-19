Con la causa judicial avanzando, “Chiqui” Tapia celebró en Lusail los tres años del Mundial

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, volvió a ubicarse en el centro de la escena con un video grabado desde el Estadio Lusail, el escenario donde la selección argentina conquistó el Mundial Qatar 2022. A tres años de aquella jornada histórica, el dirigente celebró el aniversario desde el mismo lugar donde la Albiceleste levantó la Copa del Mundo. Tapia se encuentra en Doha por cuestiones vinculadas a su rol en FIFA y por su presencia en la final de la Copa Árabe.