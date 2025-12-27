El abogado de "Chiqui" Tapia denunció una "operación mediática" y negó que exista una imputación

En un nuevo capítulo de la guerra entre el Gobierno y la AFA, el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia salió a defender a su cliente y disparó con munición gruesa contra algunos medios. Durante la tarde de ayer en diferentes portales se había informado que la Justicia había notificado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y a su mano derecha Pablo Toviggino, en el marco de una investigación penal. Según se indicó, los tribunales analizan una presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.
Tras la difusión de la noticia, el abogado de Tapia, Gregorio Dalbón, publicó un extenso descargo en redes sociales en el que negó de manera categórica la veracidad de esa versión. "No existe imputación alguna ni contra Claudio Tapia ni contra la AFA. No hay notificación judicial, acto procesal ni llamado a indagatoria", aseguró.
El también defensor de Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que el diario Olé, parte del Grupo Clarín, mintió deliberadamente para difamar a Tapia y a Pablo Toviggino. “Ellos y la AFA tienen una salud jurídica e institucional intachable”, subrayó el letrado en sus redes sociales.
El posteo completo de Dalbón en X:
ACLARACIÓN INELUDIBLE ANTE LA DESINFORMACIÓN
La nota publicada por Olé, medio perteneciente al Grupo Clarín, contiene afirmaciones falsas, jurídicamente insostenibles y gravemente difamatorias.
No existe imputación alguna.
Ni contra Claudio Tapia, ni contra Pablo Toviggino, ni contra la Asociación del Fútbol Argentino.
No hay notificación judicial, no hay acto procesal, no hay llamado a indagatoria, no hay imputación formal.
Si existiera una imputación —como cualquier estudiante de Derecho sabe— debería haber defensores designados, resoluciones notificadas y derechos procesales activados.
Nada de eso ocurrió. Porque no hay causa.
Lo que se presenta como "imputación" en la nota no es más que una construcción mediática, sin respaldo en ningún expediente judicial, orientada a instalar sospechas donde no existen hechos.
La AFA, Tapia y Toviggino gozan de plena regularidad institucional, administrativa y fiscal, y no registran imputaciones penales de ningún tipo. Cualquier discusión administrativa o fiscal —si existiera— no constituye delito, y mucho menos habilita titulares penales inventados.
Convertir una operación mediática en una supuesta imputación penal no es periodismo: es difamación.
La reiteración de información falsa no la vuelve verdadera, pero sí genera responsabilidad legal.
Y esa responsabilidad no se discute en redacciones, se discute en tribunales.
La salud jurídica e institucional de Tapia, Toviggino y la AFA es intachable. La de quienes difaman, empieza a comprometerse seriamente.