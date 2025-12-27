El abogado de "Chiqui" Tapia denunció una "operación mediática" y negó que exista una imputación

En un nuevo capítulo de la guerra entre el Gobierno y la AFA, el abogado de Claudio “Chiqui” Tapia salió a defender a su cliente y disparó con munición gruesa contra algunos medios. Durante la tarde de ayer en diferentes portales se había informado que la Justicia había notificado al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y a su mano derecha Pablo Toviggino, en el marco de una investigación penal. Según se indicó, los tribunales analizan una presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.