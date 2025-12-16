Escándalo en la AFA: en medio de las investigaciones, "Chiqui" Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez en una cumbre de la FIFA

La presencia del titular de la AFA en esta cumbre internacional se dio en un contexto sensible. En Argentina, continúan las investigaciones judiciales que involucran a dirigentes del entorno de la conducción del fútbol, entre ellas la causa que tramita en el Juzgado Penal Económico N°10 y que busca esclarecer la titularidad de una mansión en Pilar y de más de 50 vehículos de alta gama hallados en un galpón. A eso se suman las tensiones políticas con el Gobierno nacional y el reciente cruce público tras la denuncia presentada por Patricia Bullrich ante el Comité de Ética de la Conmebol.