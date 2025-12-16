Escándalo en la AFA: en medio de las investigaciones, "Chiqui" Tapia se mostró con Gianni Infantino y Alejandro Domínguez en una cumbre de la FIFA

En pleno avance de las causas judiciales que rodean a la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia volvió a ocupar un lugar central en la escena internacional del fútbol. El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino viajó a Qatar para encabezar una reunión clave de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA y se mostró junto a Gianni Infantino, titular del máximo organismo mundial, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol.
El encuentro se desarrolló en Doha y formó parte de la agenda oficial previa al Consejo de la FIFA, que sesionará en la antesala de la final de la renovada Copa Intercontinental. Tapia presidió por primera vez el plenario de la Comisión de Reglas de Juego, un rol que asumió tras ser ratificado semanas atrás como representante de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA.
A través de sus redes sociales, el dirigente argentino destacó el encuentro y agradeció el respaldo de las máximas autoridades del fútbol internacional. “Junto a Infantino, Mattias Grafström y demás autoridades en el marco de la reunión de la Comisión de Reglas de Juego de la FIFA que llevamos a cabo en Doha, Qatar. Un orgullo enorme ser parte. Siempre con el foco puesto en el crecimiento del fútbol a nivel mundial”, escribió Tapia. En otra publicación, junto a Infantino y Domínguez, agregó una frase breve y sugestiva: “Gracias por el apoyo”.
Desde la AFA también replicaron el encuentro y remarcaron el rol institucional del presidente del organismo. En un posteo oficial señalaron que Tapia, como máxima autoridad de la Comisión de Reglas de Juego, lideró el plenario realizado en Qatar junto a Infantino, en una reunión en la que participaron otras figuras relevantes del fútbol mundial.
La presencia del titular de la AFA en esta cumbre internacional se dio en un contexto sensible. En Argentina, continúan las investigaciones judiciales que involucran a dirigentes del entorno de la conducción del fútbol, entre ellas la causa que tramita en el Juzgado Penal Económico N°10 y que busca esclarecer la titularidad de una mansión en Pilar y de más de 50 vehículos de alta gama hallados en un galpón. A eso se suman las tensiones políticas con el Gobierno nacional y el reciente cruce público tras la denuncia presentada por Patricia Bullrich ante el Comité de Ética de la Conmebol.
Más allá del escenario local, el viaje a Qatar volvió a exponer el peso institucional que recuperó la AFA en los últimos años dentro de la FIFA. En octubre pasado, durante el Council del organismo, se oficializaron distintos cargos para dirigentes argentinos en comisiones estratégicas, un movimiento que fue leído como un respaldo al fútbol nacional tras la consagración en el Mundial de Qatar 2022.
Además del cargo de Tapia en la Comisión de Reglamento, otros siete dirigentes argentinos integran estructuras de la FIFA en áreas como arbitraje, marketing, futsal, fútbol femenino, medicina y estadios. Ese entramado refuerza la presencia de la AFA en las decisiones globales del deporte, en un momento en el que la conducción local atraviesa su etapa más cuestionada.
Mientras en el país la AFA enfrenta denuncias, allanamientos y una fuerte disputa política, Tapia eligió mostrarse activo en el plano internacional, rodeado de las máximas autoridades del fútbol mundial. La imagen junto a Infantino y Domínguez, y el mensaje de agradecimiento por el “apoyo”, sumaron un nuevo capítulo a una semana cargada de tensión, en la que el poder del fútbol argentino volvió a jugarse tanto dentro como fuera de la cancha.