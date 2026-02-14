Día de las Legumbres, según la FAO

En nuestra provincia se siembran entre 15.000 y 20.000 hectáreas, fundamentalmente poroto negro, según los años y cómo se presente el mercado, sobre todo el internacional. A su vez, la mayoría de las siembras que se realizan en el límite con Santiago del Estero, Salta y Catamarca pertenecen a productores tucumanos. Este cultivo es una opción válida para la región; no obstante, como toda su producción se exporta y el consumo interno es muy bajo (de 600 a 800 gramos por persona y por año) sería importante incentivar su uso.