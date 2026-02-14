Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Entre los temas tratados se destacó el avance de las exportaciones en la región NOA que alcanzaron las 513.000 toneladas al 31 de enero de 2026; se presentó el escenario actual de las exportaciones en el mundo, a cargo del ingeniero Bernabé Alzabé, las perspectivas de esta la próxima campaña 2026 y se formalizó una agenda de trabajo para este período. Estos encuentros reflejan la voluntad de trabajo coordinado y el compromiso asumido por las entidades cañeras que componen el comité regional, creado a fines del año 2025.