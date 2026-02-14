Secciones
EconomíaRural

Encuentro de cañeros para la definición de un trabajo conjunto

Los empresarios del rubro compartieron visiones para aunar criterios de cara a la nueva temporada.

Hace 5 Hs

En las oficinas del Instituto de Promoción del Azúcar y Alcohol de Tucumán (Ipaat) se llevó a cabo una reunión entre directivos del organismo y el “Comité Regional de Productores Cañeros”. Este encuentro forma parte de la planificación anual de cada campaña, un trabajo continuo que se sostiene incluso fuera del período de zafra.

La reunión contó con la presencia de autoridades del Ipaat: el vicepresidente Ricardo Véliz, los directores Bernabé Alzabé, Moisés Sleiman y Marcelo Fernández referentes del sector cañero, junto al gerente Jorge Etchandy y el jefe del área Técnica, Jorge Soria.

Por parte del Comité Regional participaron referentes de las principales entidades cañeras, Centro de Agricultores Cañeros de Tucumán (Cactu), Cañeros Unidos del Este (CUE), Unión Cañeros Independientes de Tucumán (UCIT) y Cañeros del Sur.

Entre los temas tratados se destacó el avance de las exportaciones en la región NOA que alcanzaron las 513.000 toneladas al 31 de enero de 2026; se presentó el escenario actual de las exportaciones en el mundo, a cargo del ingeniero Bernabé Alzabé, las perspectivas de esta la próxima campaña 2026 y se formalizó una agenda de trabajo para este período. Estos encuentros reflejan la voluntad de trabajo coordinado y el compromiso asumido por las entidades cañeras que componen el comité regional, creado a fines del año 2025.

Las autoridades del Comité Regional son: su presidente, Máximo Bulacio (Cactu); el secretario, Ramón González (CUE); como vocales, Alejandro Dávalos (CUE), Mario Tizeira (UCIT) y Elías Tizeira (UCIT, y como su coordinadora, Mónica Dávalos (CUE).

En declaraciones previas, la coordinadora Mónica Dávalos destacó la importancia de contar con una mesa profesionalizada que permita abordar en conjunto los problemas que puedan surgir en la actividad, plantear posibles soluciones y definir pasos concretos para alcanzar resultados.

Por otro lado, el presidente del Ipaat, Eduardo Castro, junto a directivos del organismo, realizaron una visita oficial al ingenio Concepción, donde fueron recibidos por el nuevo gerente Martín Franzini y Alejandro Poviña.

Entre los presentes se encontraron también Ricardo Véliz, vicepresidente del Ipaat; los directores Alzabé y Fernández; y el gerente del Instituto, Jorge Etchandy.

El evento protocolar tuvo como objetivo dar la bienvenida al nuevo gerente de la empresa y fortalecer los vínculos institucionales.

Además, se analizaron los resultados de la zafra 2025 y las proyecciones para la campaña 2026, en un contexto de cambios que generan expectativas positivas para el sector.

Estos encuentros forman parte del trabajo permanente del Ipaat para articular acciones con los actores del sector sucroalcoholero. La nueva campaña se inicia con desafíos y oportunidades que requieren coordinación y compromiso.

La visita al ingenio Concepción simboliza la importancia de trabajar en conjunto para garantizar una zafra organizada, eficiente y beneficiosa para todos los involucrados.

