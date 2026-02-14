Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

El sector agropecuario argentino cerró el ciclo 2025 con cifras históricas de producción y exportación, resultados que consolidan el protagonismo estratégico de la Argentina en el mercado agroindustrial global. Además, el año concluyó con volúmenes inéditos en las cosechas de granos, un crecimiento sostenido en la ganadería y la lechería, y un despliegue sin precedentes en aprobaciones biotecnológicas.
La combinación de buenas condiciones climáticas, la adopción de nuevas tecnologías y la eficiencia de los productores se vio respaldada por medidas implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a fomentar el crecimiento agroindustrial. Se destacan, en este sentido, la eliminación de trabas regulatorias, la baja de aranceles e impuestos, el apoyo crediticio para la inversión y la inserción de la producción argentina en nuevos mercados globales.
De acuerdo a informes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de la Nación, el desempeño agrícola superó ampliamente las expectativas iniciales en cultivos clave:
Trigo. Concluyó la campaña 2025/2026 con una producción récord de 27,8 millones de toneladas (un 26% más que el máximo anterior de 2021/2022). El rinde promedio nacional alcanzó los 41,3 qq/ha, superando en un 18% el histórico de 2010/2011.
Cebada. Alcanzó los 5,6 millones de toneladas, con un rinde país de 46,9 qq/ha, el más elevado registrado para este cultivo.
Girasol. La campaña 2024/2025 registró 5 millones de toneladas, un incremento del 28,2% respecto a la temporada anterior.
Soja. Con 49,9 millones de toneladas, se posicionó como la mejor cosecha de los últimos 6 años.
Legumbres. Lograron un aumento interanual del 57%, alcanzando 1.292.600 toneladas, cifra que supera en un 29% el promedio de producción de las últimas 5 campañas.
Cifras en crecimiento
En tanto, los sectores pecuario y tecnológico también mostraron cifras inéditas:
Carne bovinas. Las exportaciones crecieron un 24% en valor, superando los U$S 3.500 millones. Ya en 2024 se había quebrado la barrera de las 900.000 toneladas (Tn EqRc/H), acercándose al récord histórico de 1924.
Lana. Las exportaciones de lana alcanzaron 31.088 toneladas base sucia, lo que representa un aumento del 31,9% en la zafra 2024/2025 en comparación con la zafra 2023/24. Este crecimiento se tradujo también en un incremento en términos de valor en el orden del 23,22% en el mismo período respecto al anterior, representando U$S 114.168.
Leche. La producción totalizó 11.618 millones de litros, el volumen más alto de la década y el segundo mejor registro histórico, con un crecimiento interanual del 9,7%. Las exportaciones del sector lechero tienen el mejor registro de los últimos 12 años con 425.042 toneladas y un valor total de U$S 1.690 millones.
Biotecnología. En los últimos dos años, el Gobierno Nacional aprobó 38 eventos genéticamente modificados, la mayor cantidad en su historia, dotando de herramientas más modernas a los productores argentinos.
Durante el 2025 también se logró un récord en la emisión de warrants, que son herramientas para garantizar financiamiento a través de la propia producción.
Durante el año pasado se emitieron warrants por 2.079 millones en dólares y 178.653 millones en pesos en diferentes productos, alcanzando un récord en ambas monedas que superó los registros de 2024 en 93% y en 64%, respectivamente.
Esto se ha logrado gracias a un profundo análisis y simplificación regulatoria que permitió derogar y modificar normas que obstaculizaban la producción.
En términos globales, el 2025 cerró con un récord de exportaciones agroindustriales de 115,41 millones de toneladas. Esto significó un incremento del 12% en volumen respecto al año anterior y un aumento del 9% en valor (U$S 52.337 millones).