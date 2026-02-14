Balance positivo: el año cerró con un registro de exportaciones en alza

La combinación de buenas condiciones climáticas, la adopción de nuevas tecnologías y la eficiencia de los productores se vio respaldada por medidas implementadas por el Gobierno Nacional orientadas a fomentar el crecimiento agroindustrial. Se destacan, en este sentido, la eliminación de trabas regulatorias, la baja de aranceles e impuestos, el apoyo crediticio para la inversión y la inserción de la producción argentina en nuevos mercados globales.