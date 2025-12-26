Imputaron a Claudio "Chiqui" Tapia por presunta retención indebida de aportes jubilatorios de la AFA

La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal por presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad.
La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante. La causa apunta a supuestas irregularidades en el cumplimiento de obligaciones fiscales correspondientes a los últimos dos años.
Según la denuncia, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) atribuye a la AFA una deuda superior a los $19.000 millones, vinculada a aportes previsionales y tributos que habrían sido retenidos pero no ingresados dentro de los plazos legales establecidos por el Régimen Penal Tributario. En concreto, se trata de retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social correspondientes al período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de este año.
En su dictamen, el fiscal consideró que Tapia debe ser investigado por su rol institucional como presidente de la entidad y por su responsabilidad en la administración de la clave fiscal de la AFA. Además, sostuvo que, dada la magnitud económica del caso, la investigación debe extenderse a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que podrían haber intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.
La causa se inició a partir de una presentación realizada por Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. En la denuncia se detalla que la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires, habría retenido tributos y contribuciones por un total de $19.353.545.843,85, sin ingresarlos una vez vencido el plazo legal de 30 días corridos.
En su presentación, el organismo encuadró los hechos dentro de los artículos 4° y 7° de la Ley N.º 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. El artículo 4° establece penas de uno a seis años de prisión para quien, mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, obtenga beneficios fiscales indebidos, como exenciones, reducciones o devoluciones tributarias. Por su parte, el artículo 7° tipifica el delito de evasión simple y prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes evadan total o parcialmente el pago de aportes o contribuciones a la seguridad social cuando el monto supere los $80.000 por mes.
La imputación se produce en un contexto de fuerte escrutinio judicial sobre la AFA. En los últimos meses, la entidad quedó bajo la lupa por distintas causas vinculadas a su funcionamiento interno y a la transparencia de sus estados contables. En paralelo, esta semana el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó procesamientos con prisión preventiva -bajo la modalidad de arresto domiciliario- contra personas vinculadas a la firma Sur Finanzas, propiedad de Ariel Vallejo. Dicha financiera mantiene contratos millonarios de sponsoreo con la AFA, presidida por Tapia.