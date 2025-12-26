Imputaron a Claudio "Chiqui" Tapia por presunta retención indebida de aportes jubilatorios de la AFA

En su presentación, el organismo encuadró los hechos dentro de los artículos 4° y 7° de la Ley N.º 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. El artículo 4° establece penas de uno a seis años de prisión para quien, mediante declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, obtenga beneficios fiscales indebidos, como exenciones, reducciones o devoluciones tributarias. Por su parte, el artículo 7° tipifica el delito de evasión simple y prevé penas de dos a seis años de prisión para quienes evadan total o parcialmente el pago de aportes o contribuciones a la seguridad social cuando el monto supere los $80.000 por mes.