Presupuesto 2026: un scrum del norte, con tinte peronista

Las tradicionales fiestas de Fin de Año suelen convertirse en una anestesia. Cada copa que se levanta, cada abrazo que se regala tiene un solo fin: dejar atrás el pasado y alimentar la esperanza acerca de que lo que viene será mejor al ayer. En estas costumbres argentinas, el Gobierno nacional puso sus últimas fichas a la sanción del Presupuesto 2026. No salió pleno, porque en la ruleta del poder se potencian más los riesgos para alcanzar una recompensa, sin pensar en las consecuencias de ese movimiento. Javier Milei optó ahora por una segunda oportunidad. Abrió el juego y logró que en el Senado la iniciativa sea sancionada con ayuda de los aliados.
Aunque el Gobierno esperaba que las fuerzas afines contribuyeran a la sanción definitiva de la Ley de Leyes, en los últimos días focalizó las conversaciones con los gobernadores norteños, ninguno de ellos dentro de las filas libertarias. Dialoguistas por conveniencia institucional, el salteño Gustavo Sáenz, el tucumano Osvaldo Jaldo y el catamarqueño Raúl Jalil hicieron fuerza para que Milei arranque 2026 con presupuesto, algo que no venía siendo moneda corriente en la administración nacional. Un scrum con tinte peronista.
¿Qué beneficios obtienen estos mandatarios al afianzar sus roles dentro del Congreso? La primera respuesta es casi natural: músculo político. Por separados, los tres no tienen la fuerza suficiente como para enfrentar a los dirigentes más radicalizados dentro del Partido Justicialista, pero unidos han demostrado que pueden imponerse como dirigentes. La triada norteña necesita gobernabilidad, pero adicionalmente han dado un mensaje muy claro al resto de los “compañeros”: se puede ser peronista, aun acompañando a un gobierno nacional que no es del mismo color político, sin caer en el terreno de las ideologías. En otros términos, peronistas, sí; kirchneristas, no. La interpretación posterior a la sesión en la Cámara Alta ha sido que esa corriente, liderada por Cristina Fernández de Kirchner, cada vez más se convierte en un espacio residual. Eso, en función de las opiniones de los dirigentes justicialistas, contribuiría a la reestructuración de un partido que siempre peleó para conservar el poder. Con Milei fortalecido, 2027 es poco tiempo para avanzar con la idea de recuperar la conducción del país, en tanto no surjan líderes capaces de aglutinar a las masas peronistas.
Con sus bemoles, Sandra Mendoza y Beatriz Ávila respondieron, con su voto favorable en el Senado, a Jaldo. Es un mensaje de acompañamiento para aquello que el titular del Poder Ejecutivo clama: la gobernabilidad. Juan Manzur, en tanto, siguió el camino del bloque que conduce el formoseño Juan Mayans y le dio la espalda al Presupuesto. El ex mandatario ha cosechado, en los últimos tiempos, un perfil bajo, bajo el argumento de siempre: “no es momento para sacar la cabeza, porque mucha agua correrá bajo el puente”. De todas maneras, señala que acompaña a la gestión del tranqueño.
En lo estrictamente financiero, las partidas presupuestarias no se modificaron, pero sí la predisposición del Gobierno nacional para seguir colaborando con Tucumán. De hecho, tras la votación, el gobernador tucumano recibió sendos llamados de agradecimiento de dos referentes de Milei: el ministro del Interior, Diego Santilli, y de la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich.
El gasto nacional previsto por la Casa Rosada para Tucumán seguirá siendo de unos $ 3,9 billones, mientras que las transferencias de fondos por coparticipación federal y leyes especiales alcanzarán los $3,3 billones. El 85% de las partidas asignadas a la provincia tendrán como destino la asistencia social. Se trata de una remesa anual de $3,3 billones. De ese total, al menos $ 2,9 billones serán ejecutados por la filial local de la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses) para el pago de jubilaciones, prestaciones previsionales, pensiones no contributivas y asignaciones familiares. Otros $ 269.407 millones corresponden al pago de pensiones no contributivas por invalidez.
La gestión de Jaldo aguarda que la Nación se ponga al día con la deuda que, según el Ministerio de Economía, supera los $ 150.000 millones, más allá de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Con esos recursos, la Provincia podrá consolidarse en el sendero del déficit cero y arrancar el nuevo año sin grandes complicaciones financieras.
El cierre del año encuentra a los argentinos con una sensación de cansancio. Si bien 2024 ha sido el período del “shock” económico y financiero, producto de la motosierra mileístas, los analistas consideran que este 2025 ha sido el año del “acomodamiento”. Un sondeo de DC Consultores, indica que la mayoría de los argentinos cierra el año con una sensación de ansiedad. “La sociedad argentina no ha firmado un cheque en blanco, sino un crédito condicional”, puntualiza el diagnóstico al que accedió LA GACETA. La gente acepta el sacrificio presente (el"acomodamiento" del 2025) solo si la promesa del 2026 se cumple, completa el director de esa consultora, Aníbal Urios. El apoyo al gobierno se ha vuelto pragmático. La "luna de miel" ideológica terminó; empieza la etapa de la gestión de resultados. Tanto a nivel nacional, como en Tucumán.