Presupuesto 2026: un scrum del norte, con tinte peronista

¿Qué beneficios obtienen estos mandatarios al afianzar sus roles dentro del Congreso? La primera respuesta es casi natural: músculo político. Por separados, los tres no tienen la fuerza suficiente como para enfrentar a los dirigentes más radicalizados dentro del Partido Justicialista, pero unidos han demostrado que pueden imponerse como dirigentes. La triada norteña necesita gobernabilidad, pero adicionalmente han dado un mensaje muy claro al resto de los “compañeros”: se puede ser peronista, aun acompañando a un gobierno nacional que no es del mismo color político, sin caer en el terreno de las ideologías. En otros términos, peronistas, sí; kirchneristas, no. La interpretación posterior a la sesión en la Cámara Alta ha sido que esa corriente, liderada por Cristina Fernández de Kirchner, cada vez más se convierte en un espacio residual. Eso, en función de las opiniones de los dirigentes justicialistas, contribuiría a la reestructuración de un partido que siempre peleó para conservar el poder. Con Milei fortalecido, 2027 es poco tiempo para avanzar con la idea de recuperar la conducción del país, en tanto no surjan líderes capaces de aglutinar a las masas peronistas.