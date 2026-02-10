Ataque en Tafí del Valle: con Carreras libre, ya no quedan detenidos

José María Molina, representante legal de la víctima, se opuso tenazmente a que el acusado sea liberado. “La defensa argumenta que se incorporaron nuevos elementos y testimonios aportados por ellos mismos. Nosotros también aportamos imágenes que podrían comprometer a ambos y sumamos entrevistas que contradicen los dichos de las personas que ellos presentaron”, explicó. “Entiendo perfectamente que el dueño de la investigación y el responsable de definir la situación procesal relativa a las medidas cautelares de los acusados es el Ministerio Público. Contra eso no puedo luchar y debe respetarse porque así es nuestra manda procesal”, añadió el abogado.