Violencia en Tafí del Valle: una falla pone en peligro el proceso

Coautores

El miércoles, los dos jóvenes fueron acusados formalmente de lesiones graves en grado de tentativa agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas, en calidad de coautores. José María Molina, representante legal de la víctima, acompañó el pedido de imputación, aunque aclaró que, a su criterio, debieron haber sido acusados por tentativa de homicidio. Los defensores rechazaron los cargos. El mismo magistrado aceptó lo peticionado por el auxiliar fiscal Hugo Campos y dictó la prisión preventiva por 30 días. Horas después, los imputados fueron trasladados al penal de Benjamín Paz.